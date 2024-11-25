周鸿祎出演短剧：豁出去了 主要为了公司产品宣传

站长之家（ChinaZ.com）11月25日 消息:360公司创始人周鸿祎近日在社交媒体上宣布，他将亲自参与拍摄一部短剧，这一决定引起了公众的广泛关注。周鸿祎透露，虽然他之前只是随口一提自己对短剧的喜爱，却被误解为沉迷于此，实际上他只看过一部短剧《20岁霸道总裁爱上50岁的保洁阿姨》且并未看完。

周鸿祎幽默地表示，由于公司市场部门的策划，他将出演这部短剧，但他也调侃自己无法扮演二十多岁的霸道总裁，同样扮演五十岁的保洁阿姨也不适合。他解释说，考虑到短剧的宣传效果，如果投资几十万能获得几百万的播放量，这比任何广告都要划算，因此他决定为了公司的产品宣传而“豁出去”。

周鸿祎还透露，这将是他首次拍摄短剧，并计划邀请几位企业家朋友参与客串。短剧的剧本将在一天内完成编写，两天内拍摄完毕，并预计在27号的新产品发布会上播出。他邀请大家来观看他的短剧处女作，并自嘲地询问观众他应该扮演什么角色。

此前，周鸿祎在乌镇互联网大会上表示，他不爱看综艺节目，而偏爱短剧。这一言论引发了网友的热烈讨论，有人认为周鸿祎非常接地气，也有人猜测他是否真的有意参与短剧的拍摄。周鸿祎还在个人社交账号上评论了国产短剧的现状，并提出了自己是否也应该开始策划短剧的想法。

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