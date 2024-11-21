REDMI K80系列将搭载龙晶玻璃2.0 配备大R角哑光金属中框

站长之家（ChinaZ.com）11月21日 消息:Redmi K80系列的最新外观设计已经公布，标志着Redmi在新十年的开端带来了一系列显著的设计变更，这些变更中融入了以往只在小米高端机型中出现的设计方案。产品经理馨心在文章中总结了新设计的几个重点，包括大R角哑光金属中框、顶部无孔化设计、小米龙晶玻璃2.0、正面视觉四等边和50:50平衡配重等。

馨心强调，K80系列可能是K系列历史上最精致、最坚固、质感最佳、手感最好的一代。机身设计上，天际线横贯机身，象征着昼夜更迭，迎接新的开始。镜头设计上，分散的镜头被收拢为一体化的风暴眼镜头组，内部三颗镜头采用轴心引力设计，轴心光影向心旋转。

正面屏幕采用小米同款FIAA技术，打造超窄视觉四等边，提供更沉浸、更震撼的观感。Redmi还为K80系列配备了与小米15Pro同款的小米龙晶玻璃2.0，既有旗舰设计，也保证了旗舰品质。

K80系列还是Redmi首次采用大面积光雾一体工艺，在一块背板上完美衔接光面和雾面两种不同效果。上半部分玻璃经过精细打磨，抛光时长比传统光面玻璃增加50%，抛光磨料精细度提升2.5倍，呈现出玉面一般的质感。下半部分则叠加芯片级光刻和光学镀膜工艺，形成纳米级颗粒晶状面配合光栅算法，既有质感，也不滑手，而且完全不沾指纹。

这些设计变更体现了Redmi在提升产品外观和用户体验方面的努力，K80系列的新设计不仅在视觉上给人以深刻印象，更在手感和耐用性上进行了全面升级。随着K80系列的推出，Redmi展现了其在智能手机设计和制造上的新方向和高标准。

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