REDMI K80采用顶部无孔设计：雪岩白配色公布 1.9mm超窄下巴

站长之家（ChinaZ.com）11月21日 消息:Redmi K80系列的最新外观设计已经公布，该系列手机首次采用了顶部无孔设计，与小米15的高端设计保持一致，提供了更加统一的视觉体验。产品经理馨心透露，尽管采用了无孔设计，但Redmi传统的红外功能依然得到保留，并且巧妙地隐藏在后摄模组内部。

同时，Redmi希望在所有产品上无差别支持NFC等基础功能，让用户以更实惠的价格享受科技带来的便利。

根据之前的爆料，Redmi K80系列将支持IP68级防尘防水和无线充电等实用配置。在性能方面，K80将搭载骁龙8Gen3处理器，而K80Pro则将搭载更高端的骁龙8至尊版处理器。在性能测试中，K80Pro在室温环境下的跑分轻松突破300万，显示出其强劲的性能。

Redmi K80Pro的雪岩白外观已经揭晓，新机采用光雾双工一体工艺，具有独特的拼色方案。整机采用直边直屏设计，屏幕采用了小米同款的内走线技术，实现了1.9mm的超窄下巴，增强了高端感。

在手感上，K80系列经过特殊优化，实现了50:50的黄金配重，避免了头重脚轻的感觉，并降低了握持时的重量感。K80系列将回归K80和K80Pro双旗舰配置，被认为是Redmi历史上最强的旗舰机型。全系手机采用TCL华星2K屏，搭载全亮度DC圆偏振光和超声波指纹技术，屏幕采用定制的M9发光材料，功耗相比Redmi K70屏幕模组降低了20.3%，全局激发亮度达到1800nits。

（举报）