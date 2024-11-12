小米SU7Ultra原型车回国 雷军：将亮相广州车展

站长之家(ChinaZ.com) 11月12日 消息:小米公司创始人雷军近日通过微博宣布，小米SU7Ultra原型车已经抵达国内，并计划在即将到来的广州车展上正式与公众见面。这一消息标志着小米在智能电动车领域的进一步发展和创新。

小米SU7Ultra原型车以其卓越的性能和独特的设计，已经成为业界关注的焦点。在量产版发布之前，雷军已经对外公布了该原型车的官方认证圈速，以6分46秒874的成绩，成为纽博格林北环赛道上全球速度最快的四门车型。

在外观设计上，小米SU7Ultra原型车配备了专属套件，展现出更长、更宽、更低趴的车身姿态，以及独特的闪电黄配色和闪电拉花，彰显出其非凡的运动基因。此外，原型车还装备了超大尺寸的尾部扩散器和固定式赛用大尾翼，能够提供最大2145kg的下压力，确保车辆在高速行驶时的稳定性。

在材料使用上，小米SU7Ultra原型车采用了全碳设计，车身覆盖件100%使用碳纤维材料，全车24处部件共15平方米全部更换为碳纤维材质，使得整车重量减轻至1900kg，甚至比部分同尺寸的量产燃油车还要轻。

动力系统方面，小米SU7Ultra原型车搭载了双V8s V6s三电机全轮驱动系统，综合最大功率达到1548马力，百公里加速仅需1.97秒，最高时速可达350km/h，展现了其强大的动力性能。

在电池和制动系统方面，该车配备了宁德时代的赛道专用高效率电池包和赛道专用制动系统，使得100-0km/h的制动距离仅为25米，提供了卓越的安全保障。

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