小米双11战报：Redmi K70版斩获多平台安卓手机销冠

站长之家(ChinaZ.com) 11月11日 消息:在刚刚落下帷幕的年度双11电商节中，小米商城公布的战报显示，小米旗下多款产品销量表现强劲。特别值得一提的是，Redmi K70至尊版在京东、天猫、拼多多等主要电商平台上荣获安卓手机销量冠军，这一成绩的统计时间为2024年10月14日20:00:00至11月10日23:59:59，数据来源于小米数据中心、天猫生意参谋、京东商智及竞速榜、拼多多数据后台。

Redmi K70至尊版自今年7月发布以来，以其2599元的起售价在市场上引起了巨大反响，首销便打破了历史销量记录，全网首销3小时内的销量刷新了2024年新品首销记录。与前代K60至尊版相比，K70至尊版在屏幕、性能、电池、金属中框等方面进行了全面升级，而价格保持不变，在当前内存、闪存价格大涨的市场环境下，这一定价策略显示出了极强的竞争力。

Redmi K70至尊版配备了6.67英寸的TCL华星屏，并搭载了联发科天玑9300旗舰处理器，内置5500mAh大容量电池，并支持120W快充技术，同时具备IP68级防尘防水功能。

这些高端配置的加持，使得Redmi K70至尊版在双11期间成为消费者的首选，助力小米在激烈的市场竞争中取得了优异的成绩。

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