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​微软宣布：邮件和日历应用将于 2024 年年底停止服务，转向新版 Outlook

2024-11-10 12:17 · 稿源：站长之家

近日，微软正式确认，其邮件和日历应用将于2024年12月31日停止服务。这一决定标志着微软进一步推动用户迁移到新版 Outlook 的战略，该公司已经采取多种措施来促进这一转变。

根据微软发布的相关支持文件，届时，邮件和日历应用将不再支持发送和接收邮件，用户只能查看保存至停止服务日期的邮件和日历条目。

微软表示，新版 Outlook 将为用户提供更好的体验，包括15GB 的邮箱存储和5GB 的云存储空间。此外，新版 Outlook 还支持网页和移动端的使用，力求让用户在不同设备上都能方便地管理邮件和日历。然而，尽管微软对新版 Outlook 寄予厚望，但用户对这款新应用的反馈并不理想。许多人认为，新版 Outlook 在速度、功能以及整体用户体验方面表现欠佳，因此受到不少用户的批评。

在这一背景下，微软仍然坚定地推广新版 Outlook，似乎并不打算重新评估用户的意见。对于习惯于使用邮件和日历应用的用户来说，转向第三方电子邮件客户端可能成为一个更具吸引力的选择，尤其是对于那些对新版 Outlook 感到失望的用户。

随着2024年年底的临近，用户需提前做好准备，逐步适应新版 Outlook 的使用。微软的这一决定不仅影响到现有的邮件和日历应用用户，也对广大希望通过电子邮件和日历管理提高工作效率的用户提出了新的挑战。

划重点:

📅2024年12月31日，微软邮件和日历应用将停止服务，用户将无法再使用该应用。

📧 新版 Outlook 提供15GB 邮箱和5GB 云存储，但用户对其体验反馈不佳。

🔄 用户需提前适应新版 Outlook，或考虑使用第三方邮件客户端。

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