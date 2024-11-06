Mozilla一举裁掉 30% 员工，解散倡导部门，互联网健康前景堪忧

Mozilla 基金会近日宣布，裁员30% 的员工，并完全取消其倡导和全球项目部门。Mozilla 以其 Firefox 浏览器而闻名，但该基金会自我定位为 “为互联网的健康而发声” 的机构。随着这两个部门的解散，Mozilla 在互联网健康方面的影响力可能会受到削弱。

Mozilla 基金会的传播主管布兰登・博尔曼在给《The Verge》的电子邮件中表示:“为自由和开放的互联网而战始终是我们使命的核心，倡导仍然是我们工作的重要工具。我们正在重新审视如何开展这项工作，而不是停止它。” 虽然博尔曼未确认具体的裁员人数，但他提到此次裁员约占 “当前团队的30%”。

这是 Mozilla 在今年的第二轮裁员。早在2月份，Mozilla 公司就已经裁掉了大约60名员工，并表示这是一项 “战略调整”，同时缩减了对 Mastodon 实例的工作。Mozilla 还关闭了其虚拟3D 平台，将重心重新放在 Firefox 和人工智能的开发上。根据 TechCrunch 的报道，裁员前 Mozilla 基金会大约有120名员工。

Mozilla 基金会的执行董事纳比亚・赛义德在10月30日发给所有员工的邮件中指出，倡导和全球项目部门 “已不再是我们结构的一部分”。她写道:“在这个动荡而分心的时期，导航需要极大的专注，有时需要告别那些帮助我们走到今天的优秀工作，因为它们无法让我们达到下一个高峰。” 赛义德此前曾担任调查新闻网站 The Markup 的首席执行官。她强调，实现崇高目标需要做出艰难的选择。

随着这些变动的发生，Mozilla 在未来如何继续推动互联网健康的使命，将受到各界的广泛关注。

划重点: 🌐 Mozilla 裁员30%，解散倡导和全球项目部门，影响力或减弱。 📉 这是 Mozilla 今年的第二轮裁员，前一轮裁员涉及约60名员工。 📬 基金会执行董事表示，告别优秀工作是为了实现更高的目标。

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