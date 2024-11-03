2024阿里巴巴全球数学竞赛获奖名单揭晓：86名选手获奖

站长之家(ChinaZ.com) 11月3日 消息:11月3日，备受瞩目的2024阿里巴巴全球数学竞赛获奖名单正式公布，共有86名来自世界各地的数学精英荣获奖项。在这场全球规模最大的在线数学竞赛中，金奖5名、银奖10名、铜奖20名以及优秀奖51名的获奖者们以其卓越的数学才能和创新精神，赢得了荣誉和认可。

阿里巴巴全球数学竞赛自2018年创办以来，以其开放的报名门槛和趣味性强的赛题，吸引了超过25万人次的参赛者。今年的竞赛难度不低，预选题的入围分数为45分，没有出现满分选手，这使得获奖者们的成就更加难能可贵。

在本届竞赛中，江苏省涟水中等专业学校教师王某某及其指导的学生虽然入围决赛，但最终未获奖。据组委会调查，王某某在预选赛中违反了“禁止与他人讨论”的规则，对指导的学生提供了帮助。这一事件暴露了竞赛赛制和管理上的不足，组委会对此表示诚挚的歉意，并承诺将吸取教训，优化规则，以确保竞赛的公正性和规范性。

值得一提的是，江苏省涟水中等专业学校的学生姜萍，以其在数学领域的卓越表现和对服装设计的热爱，成为了本次竞赛的焦点人物。尽管她在全球排名第12位，但未能获奖。姜萍的数学老师王闰秋呼吁公众不要给姜萍贴上“天才少女”的标签，让她能够在一个安静的环境下准备即将到来的决赛。

（举报）