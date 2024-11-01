微软公布Windows 10延期服务费用：消费者每年30美元可获安全更新

站长之家(ChinaZ.com) 11月1日 消息:微软近日公布了Windows10扩展安全更新（ESU）的收费标准。自2025年10月14日系统支持终止后，普通用户可以通过支付30美元获得一年的额外安全更新服务。

企业用户的收费标准则采用递进制:首年61美元，第二年122美元，第三年244美元。与之相比，个人用户仅能订购一年期服务。微软执行副总裁兼消费者首席营销官Yusuf Mehdi表示，注册ESU计划的设备将继续获得关键性和重要性安全更新，但不再提供新功能、错误修复和技术支持。

用户需要在2025年支持期限结束前完成ESU计划注册。同时，微软建议用户考虑升级至Windows11系统。但由于Windows11对硬件要求更为严格，仅支持2018年后发布的处理器和配备TPM安全芯片的设备，这意味着数百万台电脑可能需要更换新设备才能完成升级。

数据显示，Windows11的普及速度相对缓慢。虽然在今年8月曾短暂成为Steam平台最受欢迎的游戏操作系统，但9月又被Windows10超越。预计到2025年及以后，Windows10的使用率仍将保持相当规模。

值得注意的是，微软今年改变了原定于2023年完成Windows10重大更新的计划。该公司反常地于6月重启了Windows10的测试版程序，为该系统开发新功能和改进，这一举措可能进一步巩固Windows10的市场地位。

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