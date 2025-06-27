首页 > 热点 > 关键词  > Windows最新资讯  > 正文

Windows“杀死”了蓝屏死机

2025-06-27 08:37 · 稿源：站长之家

图片.png

Windows干掉了蓝屏死机（BSOD）……

没错，这个标志性的 Windows 错误界面，在首 次出现在近 40 年前的 Windows 初代系统中之后，终于迎来了改头换面的历史性一刻。如今，蓝屏死机（Blue Screen of Death，简称 BSOD）将变身为“黑屏死机”（Black Screen of Death，依旧是 BSOD）。

图片.png

这次变化是 Windows 在去年 CrowdStrike 故障之后作出一系列更新的一部分。那次故障影响了 850 万台 Windows 设备，造成企业、机场、电视台乃至政府服务系统大面积瘫痪。

在那次事故之后，微软启动了“Windows 弹性计划”（Windows Resiliency Initiative），旨在将更多安全特性深度集成到系统中，以尽可能避免类似 CrowdStrike 的灾难重演。

该计划也希望减少系统意外重启带来的干扰。Windows 正在引入一种快速机器恢复功能，如果重启失败，可以帮助电脑更快恢复在线状态。在官方博客中，Windows 发布了新版“黑屏死机”的图片，却对这一堪称“历代级变革”的事情只字未提，仅轻描淡写地称其为“简化的用户界面”——似乎蓝底白字就已经太复杂了。

那到底为什么要把蓝屏改成黑屏？是因为那些 BSOD 占领时代广场的病毒图像真的让 Windows 的形象受损了吗？

我们与这个钴蓝色的“不祥之兆”已经相识多年。早在 1985 年，Windows 1.0 版本首 次出现 BSOD 时，人们还能在飞机上合法抽烟；德国还是两个国家；HTML 尚未诞生；马克·扎克伯格还只是一个尚未建立“物体恒存”概念的婴儿。

但无论未来如何，我们都会记得这数十年来一起经历的“乐趣与折磨”：那片深邃的蓝色屏幕曾在我们眼中泛出反光，而如今，它将只作为一段泛黄的回忆，被永远封存。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 如何用内网穿透实现Windows远程桌面异地访问？只需简单3步！

    文章介绍了远程访问公司电脑的解决方案。传统Windows远程桌面存在配置复杂、网络穿透困难等问题，而花生壳内网穿透工具能简化这一过程。具体操作分三步：1)在公司电脑安装花生壳客户端并登录；2)在管理平台添加内网映射，填写主机IP和端口；3)生成远程访问地址后，在外网电脑通过mstsc命令连接。该方法无需复杂配置，能实现跨网络远程办公，支持文件编辑等操作，有效提升工作效率，满足不同场景下的远程办公需求。

    ​远程桌面 ​内网穿透 ​办公室电脑

  • 微软嘲讽苹果新 Liquid Glass 设计：“这不是 Windows Vista 吗？”

    苹果是不是“抄了” Vista，或许只能说一句：时代是个圈，UI 也是。

    ​微软Windowsvista ​苹果ios26 ​ios26

  • macOS 26液态玻璃“致敬”Windows Vista：微软罕见贴脸嘲讽

    苹果正式发布了全新的macOS 26操作系统，其中采用了液态玻璃”（Liquid Glass）设计语言。 不有有不少人指出，这一设计与2006年Windows Vista的毛玻璃（Aero Glass）设计极为相似。 此前通常避免在竞争对手发布新产品时发表评论的微软，日前也在官方Instagram账号上发布了一段视频，并称就把它放这了”，调侃苹果的这一设计致敬”了Windows Vista。 微软发布的视频中，使用了#WindowsAer

    ​macOS ​26 ​液态玻璃设计

  • 中兴随身WiFi继“总裁送货”后，再启“十年有约”特别活动

    中兴通讯在京东618购物节期间开展多项营销活动：1）6月11日高管团队现身京东直播间，现场体验"秒送"服务，半小时完成配送；2）6月17日举办"十年有约"第二季直播，推出618个"十年流量"专属权益名额；3）中兴U30 Air和V50入选京东"国货之光"计划，产品覆盖户外露营、车载等多场景需求，支持5G双网、AI智能切换等功能。活动凸显中兴产品实力，通过直播互动和专属福利回馈消费者。

    ​中兴通讯 ​京东618 ​直播活动

  • 细胞断电危机？Swisse新生瓶为细胞充满能量，重启年轻活力

    文章描述了现代人常见的疲惫状态：即使睡眠充足仍感困倦，面容憔悴。Swisse新生瓶通过科学配方直达细胞能量站，从根源解决能量不足问题。其三大核心成分构成完整作用链：高活性NR成分修复DNA损伤，双倍浓度PQQ刺激线粒体新生，5倍强化麦角硫因形成细胞保护屏障。与传统护肤不同，它从细胞层面启动"发电站"，让肌肤由内而外焕发健康光泽。这不是简单的表面修饰，而是一场从细胞深处开始的能量革命，帮助细胞找回本该拥有的活力节奏。

  • 与时光和解的保养之道，Swisse NAD+科学焕活细胞力

    文章探讨了肌肤衰老与NAD+水平下降的关系。随着年龄增长，人体NAD+含量自然减少，导致细胞修复能力下降，表现为皮肤松弛、细纹增多。Swisse NAD+细胞焕活瓶创新性地采用烟酰胺核糖(NR)作为前体物质，能高效转化为NAD+。实验证明，连续使用两周可使体内NAD+水平提升22%，28天后胶原蛋白生成量增加35.9%。产品还科学配比维生素C、E等抗氧化剂，构建多维度肌肤防御体系：维生素C促进胶原合成，维生素E中和自由基。这种内外协同的作用模式不仅能改善氧化损伤，更能促进肌肤微循环，呈现由内而外的健康光泽。文章指出，真正的年轻态是细胞活力与岁月沉淀的完美平衡。

  • 透过英国零售渠道布局，看 Vida Glow 如何引领全球口服美容市场的发展与革新

    全球口服美容市场年复合增长率达7.7%，预计2031年规模将突破98亿美元。欧洲市场趋于成熟，消费理念从功效价格转向品质理念。澳大利亚品牌Vida Glow表现亮眼，通过科技创新提供高品质口服美容产品，已入驻英国Harrods、Selfridges等高端百货及Space NK、Boots等美妆零售渠道，覆盖600多家线上线下门店。品牌坚持科技创新与全球渠道布局，树立行业品质标杆，引领口服美容潮流发展。创始人Anna Lahey希望通过内外兼修的理念，帮助更多人绽放自信美丽。

    ​口服美容 ​市场趋势 ​Vida

  • 苹果WWDC技术盛宴开启，微美全息（WIMI.US）“AI+AR”交互技术加速突破

    苹果WWDC2025开发者大会将于6月10日-14日举行，重点聚焦AI与AR技术革新。iOS26将迎来重大设计更新，带来透明轻盈的视觉体验和AI新功能。Vision Pro系统升级后组件更立体，支持更多自定义功能。苹果计划2026年底推出首款AI智能眼镜，加速布局可穿戴设备。同时，微美全息等企业也在推进"AI+AR"技术融合，通过多模态交互系统提升智能眼镜的精准性。谷歌则通过Android XR平台布局AI眼镜领域。WWDC2025还将发布iPadOS26、macOS26等新系统，展现苹果在科技领域的持续创新。

    ​WWDC2025 ​苹果开发者大会 ​iOS26

  • 胶原蛋白哪个品牌好？Swisse胶原水光瓶带领口服美容新时代

    文章探讨了"以内养外"的口服美容新趋势，指出现代消费者越来越重视通过内外兼修的营养支持来维持肌肤光彩。Swisse胶原水光瓶凭借创新的4重焕颜配方脱颖而出，其科学配比的核心成分能由内而外改善肌肤状态。产品含专利胶原蛋白、玻尿酸等活性成分，通过消化吸收后精准作用于真皮层，从源头提升肌肤锁水能力、弹性和光泽度。这种系统性改善远非表面涂抹可比，如同为肌肤构建持续释放营养的"储备库"。随着精准营养学发展，口服美容产品正突破传统补充剂形态，进入"定制化营养"新纪元。Swisse胶原水光瓶以科学配方重新定义口服美容标准，为追求"营养美容"的消费者提供了兼顾功效与安全的内养方案。

  • 合合信息发布票据自动化产品TextIn DocFlow，AI赋能财务工作文档处理全流程

    上海举办"2025企业AI+数智运营创新大会"，聚焦AI在企业办公流程中的深度应用。合合信息发布票据自动化产品TextIn+DocFlow，通过智能文档处理技术提升报销、审核等场景效率。该产品支持多类型文档处理，实现数据自动采集、分类和验证，并能与ERP等系统对接。目前已在财务共享、进出口物流等领域应用，帮助企业提升协同办公效率。专家指出，AI应用需专注细分场景需求，文档处理是企业高频垂直场景。随着AI技术发展，正从单点提效向全流程赋能演进。

    ​AI技术 ​数据资产 ​企业管理

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM