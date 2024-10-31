三星电子聚焦高端芯片，以应对收益下滑和激烈竞争

最近，三星电子在财报中透露，由于芯片利润大幅下滑，公司将重新调整战略，重点转向高端芯片的生产。这一决策的背景是，三星的芯片利润在第三季度较上一季度下降了40%。与其竞争对手台积电（TSMC）和 SK 海力士(SK Hynix)在 AI 浪潮中创下的佳绩相比，三星的表现显得格外失利。

在七月至九月期间，三星的整体营业利润为9.2万亿韩元（约合66.6亿美元），尽管这一数字相比去年同期增长了，但仍低于市场预期。特别是在芯片部门，三星的利润从第二季度的6.45万亿韩元大幅下降至3.9万亿韩元。这使得三星在激烈的市场竞争中面临了更大的压力。

三星在声明中提到，尽管移动设备和个人电脑的芯片需求可能会出现疲软，但 AI 领域的增长将推动高带宽内存（HBM）及高密度产品的需求。三星承认自己在高端半导体的商业化方面未能跟上竞争对手的步伐，因此在第三季度的表现和第四季度的前景都未达到市场预期。为了应对这一局面，三星已经发出罕见的歉意，表示由于延迟与某大客户的销售进展以及中国竞争对手的传统芯片供应增加，导致公司业绩不尽人意。

与此同时，SK 海力士和台积电在 AI 芯片的销售中表现出色，分别创下了第三季度的纪录利润，而三星则在逻辑芯片的设计与生产上也遭遇了更大的挑战。三星移动设备的营业利润也从去年同期的3.3万亿韩元降至2.8万亿韩元，这显示出公司的整体盈利能力面临多重考验。

未来，三星希望通过聚焦于高端产品来提升盈利水平，特别是在 AI 技术蓬勃发展的当下，抓住市场机遇，重振其在全球芯片市场的竞争力。

划重点: 💡 三星电子将重心转向高端芯片，以应对第三季度芯片利润大幅下滑的挑战。 📉 第三季度营业利润为9.2万亿韩元，低于市场预期，而芯片部门利润下降至3.9万亿韩元。 🤖 AI 领域的增长被视为未来的机遇，三星将重点推动高带宽内存（HBM）和高密度产品的销售。

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