AI日报：SD轻量级3.5 Medium模型免费开放商用；Hedra 推出全新语音克隆功能；微信灰度测试AI问答功能；ComfyUI新神器ComfyUI-Detail-Daemon

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1、免费开放商用!Stability AI推轻量级AI绘画利器 Stable Diffusion3.5Medium模型

Stability AI推出全新Stable Diffusion3.5Medium模型，实现了高性能与普及性的完美平衡。这款AI绘画工具免费开放商用，采用MMDiT-X架构，解决了普通用户的硬件门槛问题，实现了人人可用的愿景。技术创新方面整合了三种预训练文本编码器，引入QK标准化技术提升训练稳定性，前12个变换层中的双重注意力模块设计显著提升图像质量和排版效果。

【AiBase提要:】 🚀 高性能与普及性完美平衡，免费开放商用，人人可用的AI绘画工具。 💡 MMDiT-X架构，解决普通用户硬件门槛问题，25亿参数设计，9.9GB显存流畅运行。 🔑 技术创新整合三种预训练文本编码器，引入QK标准化技术，双重注意力模块设计显著提升图像质量和排版效果。 详情链接:https://huggingface.co/stabilityai/stable-diffusion-3.5-medium

2、美团出品！新晋AI玩图工具“妙刷”：上传图片生成荒诞效果，秒变小黄人、方块人

近日，美团出品了一款名为“妙刷”的AI图片工具悄然走红，这是一款提供新奇、好玩、荒诞的AI视觉体验工具。

【AiBase 提要：】 ✨ “妙刷” 是一款趣味 AI 图片工具，提供多种荒诞效果。 🎃 用户可上传图片，生成不同主题的创意效果。 🌟 功能包括图像修饰、音频与视频生成，体验简单易用。

3、Hedra推出全新语音克隆功能，AI虚拟形象发音更真实

最近，备受欢迎的AI角色制作工具Hedra推出了令人激动的语音克隆功能，用户只需录制少量声音即可克隆、存储并应用到所创建或上传的角色上。操作简单易懂，对口型表现优异，嘴部动作准确。付费用户可享受此功能，最低订阅费用为每月10美元。

【AiBase提要:】 ✨ 只需录制少量声音即可准确克隆自己的声音，简单易用。 🎨 图像生成器效果出色，生成的角色与真实人脸几乎无法区分，但动物角色的唇同步效果较差。 💰 付费用户可享受语音克隆功能，最低订阅费用为每月10美元。

4、微信被曝灰度测试AI问答功能 官方回应:优化用户搜索体验

近日，微信正在进行灰度测试AI问答功能，旨在优化用户搜索体验并提升搜索效率。该功能整合了腾讯内部的技术资源，包括混元大模型。

【AiBase提要:】 🔍 AI问答功能灰度测试中，用户可通过微信搜索触发，生成约400字回答和5个参考资料。 🔧 测试旨在优化用户搜索体验，提升搜索效率，整合腾讯内部技术资源。 💡 腾讯混元大模型基于Transformer神经网络，拥有万亿参数规模，具备强大的中文创作能力和逻辑推理能力。

5、ComfyUI新神器ComfyUI-Detail-Daemon:一键提升AI绘画细节，Flux模型画质再升级

我对最近引起轰动的ComfyUI-Detail-Daemon插件进行了深入了解。这款由Jonseed开发的工具在AI绘画圈内备受瞩目，它巧妙地将sd-webui-Detail-Daemon移植到ComfyUI平台，为创作者们带来了前所未有的细节优化体验。最令人惊叹的是其强大的细节增强能力，以及对Flux模型作品的出色处理表现。

【AiBase提要:】 ⚙️ 强大的细节增强能力，精确调控sigma参数提升图像细节，智能去除散景和背景模糊，特别适用于Flux模型作品。 🔍 配备四个功能各异的核心节点，包括Detail Daemon Sampler、Detail Daemon Graph Sigmas、Multiply Sigmas和Lying Sigma Sampler，简化参数调节流程，提高用户效率。 🚀 简化工作流程，减少技术门槛，通过简单几步实现过去繁琐节点组合所需的效果，提高创作效率。 详情链接:https://github.com/Jonseed/ComfyUI-Detail-Daemon

6、Meta 推出新一代视频生成模型 MarDini，搞定填补视频缺失帧任务

Meta 与 KAUST 合作推出的 MarDini 模型让视频创作变得更简单灵活，支持多种任务，如填补视频缺失帧、图像转视频等。该模型采用先进的视频生成技术，灵活性高效率高，能够从零开始训练，处理多种视频任务。

【AiBase提要:】 ✨ MarDini 是 Meta 与 KAUST 合作推出的新一代视频生成模型，能够轻松完成多种视频创作任务。 🎥 通过规划和生成模型的结合，MarDini 实现了高效的视频插值和图像转视频生成。 💡 MarDini 以较少的步骤生成高质量视频，提升了创作的灵活性与效率。 详情链接:https://mardini-vidgen.github.io/

7、告别聊天记录混乱!ChatGPT网页版推出聊天记录搜索功能

OpenAI在ChatGPT网络版推出了令人期待的新功能，用户现在可以轻松搜索聊天记录，为用户提供了便利。用户反应积极，期待功能的逐步推出。未来或许会有更多功能更新，提高用户体验。

【AiBase提要:】 🌟 Plus 和 Team 用户将在一天内体验聊天记录搜索功能。 📅 Enterprise 和 Edu 用户一周内获得访问权限，免费用户下月开启。 💻 AI 优先的拉取请求审阅者为开发者提供更智能的支持。

8、可爱暴击!AI生成Jellycat联名爱马仕玩偶走红，网友直呼梦醒了

一场始料未及的联名梦在社交媒体上掀起热议。小红书博主小奶油心利用AI生成的Jellycat与爱马仕联名玩偶图片成功制造了甜蜜的乌龙。网友们对AI创作的奢侈品与萌系玩偶的碰撞充满兴趣，但转化为实物可能面临版权挑战。

【AiBase提要:】 😍 AI生成的Jellycat与爱马仕联名玩偶引发网友热议，展现了奢侈品与萌系玩偶的独特碰撞。 🤔 虚拟联名走红引发现实市场关注，商家表达实体化生产意向，但面临品牌授权等版权挑战。 🚀 AI技术在创意设计领域展示潜力，消费者对萌系奢侈品偏好凸显，但商业化仍需考虑法律与市场约束。

9、X用户利用美国选举相关虚假信息和 AI 图像轻松月赚数千美元

在社交媒体平台X上，一些用户利用虚假信息和AI生成的图片，声称每月赚取数千美元。他们通过发布有争议的内容增加曝光和收入，得到高额收入的同时也引发关注和争议。X平台改变收益规则，鼓励用户创作更具争议性的内容，进一步提升用户收益。

【AiBase提要:】 🌟 用户在社交媒体X上分享选举虚假信息，声称每月赚取数千美元。 🤝 X平台改变收益规则，鼓励用户创作更具争议性的内容。 💰 部分用户通过AI生成图像和各种内容，获得了高额收入。

10、GitHub引入多款模型和 Spark 平台:人人都能用自然语言开发 AI 应用

GitHub在Universe '24开发者大会上推出了全新平台GitHub Spark，旨在帮助开发者利用自然语言轻松创建微型应用。同时，提供多种AI模型选择，如Claude3.5Sonnet、Gemini1.5Pro和GPT-4o等。Python超越JavaScript成为GitHub上最流行的编程语言，公共AI项目增长98%。

【AiBase提要:】 ✨ GitHub Spark平台助力开发者用自然语言创建AI微型应用。 🛠️ C o p i l o t助理支持多种AI模型选择，可灵活切换。 📈 Python超越JavaScript，成为GitHub上最流行的编程语言，公共AI项目增长98%。

11、马斯克的 xAI 势头不减，计划再融资数十亿美元、估值400亿美元

马斯克旗下的人工智能公司 xAI 正在蓬勃发展，计划再次融资数十亿美元，估值预计将达到400亿美元。新的融资将进一步提升公司在市场上的地位和竞争力。

【AiBase提要:】 🚀 xAI 正在寻求数十亿美元的新融资，估值预计将达到400亿美元。 💼 公司在5月完成了60亿美元的 B 轮融资，新的融资将大幅提升其市场估值。 🔍 xAI 正在利用大量的 Nvidia GPU 训练新模型，同时 X 平台的隐私政策调整也助力数据利用。

12、亚马逊推AI 编码助手 Q Developer 可集成到开发环境中

我认为这篇文章介绍了亚马逊推出的 AI 编码助手 Q Developer，它可以集成到开发者的 IDE 中，帮助提高编写代码的效率。这款助手基于 Anthropic 的 Claude3.5Sonnet 模型，能够自动处理代码重构和文档生成，提升开发者工作效率。

【AiBase提要:】 💻 亚马逊推出 Amazon Q Developer AI 助手，支持 IDE 内的直接操作，提升开发者效率。 🤖 Q Developer 基于 Claude3.5Sonnet 模型，能够自动化处理代码重构和文档生成。 🚀 Q Developer 的内联聊天功能在代码重构和文档生成方面表现突出，帮助开发者快速整合修改并保持专注。 详情链接:https://aws.amazon.com/cn/blogs/devops/amazon-q-developer-inline-chat/

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