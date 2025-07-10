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二十年磨一剑，从站长服务到AI赋能 ——享联科技的“不惑”之路

2025-07-10 11:03 · 稿源：站长之家

时间过得真快，一眨眼，享联科技就20岁了。

如果用人的年龄来比喻，20岁正是风华正茂的年纪——有着青春的活力，也积累了一定的人生阅历。对于享联科技而言，这20年走得踏实，也走得坚定。

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从"站长"到"AI"，不变的是服务初心

回望来路:站长时代的"老朋友"

2005年，互联网还是个新鲜事物，建网站更是技术门槛极高的"高大上"工作。就在这样的背景下，享联科技诞生了——专门为那些想要在互联网上闯出一片天地的站长们提供服务。

说起来，站长之家可能是中国互联网第一批"站长保姆"。从网站统计、SEO优化到源码销售，凡是站长们需要的，站长之家都想办法提供。经过这么多年的发展，站长之家已经成为中文互联网站长生态的核心服务平台，站长工具更是覆盖了90%以上的中文网站。

数字可能有些抽象，换个说法，如果你在中文互联网上见过的网站，十有八九都用过站长之家的工具。累计服务2.5亿互联网从业者，日均查询量千万级——这些数字背后，是无数个深夜还在优化网站的站长，是无数个为了提升用户体验而不断努力的开发者。

产品矩阵:从"工具箱"到"生态圈"

站长之家:中文互联网的"风向标"

如果把中文互联网比作一个大社区，那么站长之家就是这个社区的"风向标"——7×24小时追踪行业热点，为从业者提供最新的资讯和洞察。

站长之家的内容覆盖8大核心领域:人工智能、科技动态、网站运营、新媒体、大数据等，日均访问量超过50万次。

站长工具:网站管理的"瑞士军刀"

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站长工具首页

这可能是站长之家最为人熟知的产品了。提供200+款免费工具，支持毫秒级响应，精准度在行业内排名TOP3，是互联网从业者必备的一站式SEO与运维工具。

从域名查询到SEO综合分析，从网站监控到性能优化，站长工具就像一把"瑞士军刀"，什么问题都能解决。最重要的是，这些工具都是免费的——站长之家始终相信，好的工具应该降低创业门槛，而不是成为赚钱的工具。

数据开放平台:企业级服务的"幕后英雄"

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站长工具开发平台

可能很多人不知道，享联科技还为公安部第三研究所、华为、腾讯等知名机构提供数据服务。站长之工具的接口服务覆盖域名管理、网站运营、安全风控等全链条需求，在网络反诈、安全监控、企业风险核查等关键场景发挥着重要作用。

这部分业务虽然低调，但意义重大——它证明了享联科技不仅能服务草根站长，也能为国家机构和大型企业提供可靠的技术支撑。

AI时代的"新征程"

顺势而为:为什么要做AI?

2023年，ChatGPT横空出世，整个科技界都在谈论AI。有人说这是新的风口，有人说这是泡沫。但对于享联科技来说，站长之家看到的是一个熟悉的场景:

就像20年前互联网刚兴起时一样，AI技术蓬勃发展，但普通用户和企业却面临着"不知道有什么工具、不知道哪个好用、不知道怎么选择"的困扰。

这不就是当年站长们面临的困境吗?

AIBase:AI时代的"导航仪"

于是，AIBase应运而生。如果说站长工具是为网站时代打造的"工具箱"，那么AIBase就是为AI时代准备的"导航仪"。

站长之家做了什么?

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AIbase首页

资源聚合:整合10，000+AI模型/工具/数据集，让你不再为找不到合适的AI工具而烦恼。从GPT-4到Claude3，从文心一言到各种垂直领域的专用模型，应有尽有。

智能选型:面对眼花缭乱的AI模型，怎么选?AIbase构建了标准化的评估体系，从性能、成本、服务三个维度进行雷达图分析，10秒生成需求画像，智能推荐TOP3候选方案。

实时资讯:AI领域变化太快，今天的热点明天可能就过时了。AIbase的资讯团队7×24小时追踪全球AI动态，从技术突破到政策变化，从投融资到行业应用，确保你不会错过任何重要信息。

落地服务:从咨询、选型到部署、运维，AIbase提供全生命周期的AI落地服务。不管是想要定制企业智能体，还是需要AI营销优化，AIbase都能帮你搞定。

简单来说，AIBase想做的是AI领域的"导航仪"——让复杂的AI技术变得简单易用，让每个人都能享受到AI带来的便利。

成果如何?

数据会说话，AIBase日均活跃用户已突破10万+，成为国内领先的AI信息服务平台。越来越多的开发者、企业技术团队、AI研究者开始依赖AIBase落地AI服务、获取AI信息资源。

二十年如一日的坚持

荣誉背后的故事

这些年来，享联科技获得了不少荣誉:国家级高新技术企业、厦门市科技小巨人企业、最受欢迎的站长服务商、全球中文论坛100强...

但说实话，这些荣誉固然重要，更重要的是它们背后代表的认可——来自用户的认可，来自行业的认可，来自市场的认可。

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站长之家荣誉墙

不变的初心

从2005年的互联网创业潮，到2023年的AI热潮，技术在变，时代在变，但享联科技的初心没有变:致力于为创业者提供动力。

无论是为站长提供建站工具，还是为企业提供AI解决方案，站长之家始终相信:好的技术应该降低门槛，而不是抬高门槛;好的产品应该解决问题，而不是制造问题。

展望未来:下一个二十年

站在20周年的节点回望，站长之家感恩用户的信任，感恩团队的努力，感恩时代的机遇。

展望未来，站长之家不敢说能预测下一个风口在哪里，但站长之家确信:无论技术如何发展，都会有创业者需要更好的工具，都会有企业需要更优的解决方案。

而这，正是享联科技存在的意义。

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站长之家员工大合照

二十年磨一剑，未来路更长。

感谢每一位用户，感谢每一个合作伙伴，感谢每一次信任。

下一个二十年，站长之家继续同行。

厦门享联科技有限公司

致力于为创业者提供动力

2005-2025

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