2025全球AI大模型排名，国内外模型动态洗牌（实时更新平台推荐）

文章探讨了"人工智能"更应称为"人造智能"，对应"神造智能"的概念。作者指出AI模拟了神造智慧过程中的规律，人类可从AI身上重新学习"神"的智慧。通过三种棋类游戏分析AI发展：五子棋代表专注规则，深蓝代表深度思考，AlphaGo代表强化学习。数据是AI的重要命脉，需通过可信数据空间转化使用。AI已在交通安全、医疗健康、反诈宣传等领域带来改变，如高速视觉AI检测、脑卒中早筛模型等。未来最重要的是个人知识库和提问能力，人类需学会驾驭AI而非被其取代，2%的人将成为定义问题的深度思考者，98%则是幸福生活者。技术应成为托举大众的方舟而非割裂世界的鸿沟。