如何用豆包 AI 制作手机铃声？

导语

在个性化需求日益凸显的今天，拥有独特的手机铃声能让你的手机瞬间脱颖而出。借助豆包 AI 强大的音乐生成功能，即便你毫无音乐创作基础，也能轻松打造出专属的手机铃声。接下来，就让我们一同开启这场创意之旅。

使用工具

工具名称:豆包 AI

工具网址:https://www.doubao.com/chat

使用场景

个性展示、创意表达、专属铃声

教程操作流程方法

1.打开豆包并进入音乐生成界面:若使用网页端，在浏览器地址栏输入豆包官网网址https://doubao.com/ ，登录你的豆包账号，进入豆包主页面后，在页面中找到 “音乐生成” 入口（一般较为显眼，可能在首页导航栏或特色功能区域）。

若使用 APP，在手机中找到已安装好的豆包 APP 图标，点击打开。进入 APP 主界面后，在下方菜单栏或智能体界面中找到 “音乐生成” 选项并点击进入。

2.选择音乐风格和相关参数:

曲风选择:在音乐生成页面，会呈现11种曲风选项，如流行、嘻哈、国风、DJ、摇滚、民谣、R&B、雷鬼、朋克、电音、爵士。根据你想要的铃声风格进行选择，比如想要欢快活泼的铃声可选择流行或电音风格;若喜欢具有传统文化韵味的铃声，则可选择国风。演唱音色:选择男声或女声演唱，同时可点击试听样例音频，感受不同音色效果，确定符合铃声氛围的音色。歌曲情绪:还可进一步设置歌曲的情绪，有快乐、放松、活力、兴奋、忧郁、鼓舞、伤感、怀旧、浪漫等选项。比如希望铃声能带来愉悦感，可选择快乐或活力情绪。

3.确定歌词内容:自定义歌词:如果你有自己独特的歌词想法，可直接在歌词输入框内输入原创内容。但需注意，目前豆包的自定义歌词最多只允许输入200字。AI 创作歌词:若你没有创作歌词的思路，可点击 “AI 帮我写歌词”，然后输入主题词，例如 “梦想”“日常小美好” 等，豆包 AI 会自动为你生成歌词，生成的歌词一般包含主歌、副歌、结尾等结构 。

4.设置歌曲参数并生成音乐:完成歌词填写后，你还可根据需要设置歌曲主题等其他参数。设置完毕，点击 “生成” 按钮，稍等片刻，豆包 AI 将为你生成音乐。生成后可点击分享按钮对生成的音乐进行分享。

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