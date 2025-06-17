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特朗普正式进军手机市场 T1 Phone手机发布： 售价约3582元

2025-06-17 08:03 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月17日 消息:特朗普集团正式宣布进军移动通信市场，推出自有品牌移动网络服务特朗普移动（Trump Mobile），并同步发布旗下首款智能手机T1Phone

T1Phone将于9月正式上市，该机将在美国本土制造，售价定为499美元，折合人民币约3582元。消费者若想预购，需先支付100美元的首付。

在外观设计上，T1Phone别具一格，采用了极具辨识度的土豪金配色。机身背部印有显眼的T1标识以及美国国旗图案，彰显其独特身份。其摄像头部分采用圆角矩形三圆布局，设计风格与iPhone的后置摄像头颇为相似。

3582 元！特朗普手机T1 Phone发布：土豪金色 后摄神似iPhone

硬件配置方面，T1Phone搭载了12GB运行内存与256GB机身存储的组合，为用户提供了较为充裕的使用空间。正面配备一块6.8英寸的打孔AMOLED屏幕，带来出色的视觉体验。

影像系统上，T1Phone后置摄像头模组由三颗镜头组成，分别是5000万像素主摄、200万像素景深镜头以及200万像素微距镜头，能够满足用户多样化的拍摄需求。前置摄像头则为1600万像素，可满足日常自拍和视频通话需求。

解锁方式上，该机支持屏下指纹和AI人脸识别解锁，为用户提供了便捷且安全的解锁体验。续航方面，内置5000mAh大容量电池，并支持20W快充，可有效缓解用户的电量焦虑。接口方面，配备了USB Type-C（USB2.0）接口，同时还保留了3.5mm耳机接口，为用户提供了更多连接选择。系统方面，T1Phone运行Android15操作系统，为用户带来最新的功能和安全更新。

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