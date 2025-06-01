小米汽车回应YU7光环尾灯换设计：匹配SUV更高的车身

站长之家（ChinaZ.com）6月1日 消息:近日，小米汽车发布了第148集答网友问视频，针对网友关注的诸多问题进行了详细解答，其中小米YU7光环尾灯设计变更原因及相关大灯设计亮点成为焦点。

当被问及“小米YU7的光环尾灯为什么换设计了”时，小米汽车介绍称，YU7的光环尾灯传承了小米汽车的家族设计。不过，在此传承基础上，小米YU7尾灯设计进行了创新升级，变得更加立体，与SUV车型的力量感更为契合。其转折设计更为强烈，撑起了更有力量的双肩造型，与更高的车身姿态相匹配，为车辆尾部增添了稳重感和力量感。

除了外观造型的优化，小米YU7光环尾灯的功能区也进行了重新打造。该尾灯由632nm超红光LED构成，这种红光具有更强的穿透能力，人眼感知度也更高。在雨雾等恶劣天气条件下，它能够有效提升行车安全，为驾驶者提供更可靠的照明保障。

此外，小米汽车还介绍了小米YU7前大灯的设计情况。小米YU7的前大灯上半部分采用镂空设计，但这一设计并不会影响其照明水平。其镂空水滴大灯沿用了家族化设计风格，位置灯进行了加宽处理，整体造型更加凌厉、醒目。

与小米SU7相比，小米YU7的大灯模组有了显著变化。它将原本的4个小模组改为2个大模组，并且配备了LED矩阵式大灯。这一升级使得大灯支持ADB自适应远光、AFS照明模式切换等功能，能够根据不同的路况和驾驶需求自动调整照明方式，为驾驶者提供更智能、更便捷的照明体验。

值得一提的是，小米YU7还升级了180超广角照明功能。在夜间转向时，角灯会自动由低亮调整到高亮，补充近光灯内侧的光照，从而扩大照明范围，进一步提升行车安全。通过这些设计升级，小米YU7在照明性能和外观设计上都展现出了独特的优势，为消费者带来了更优质的驾驶体验。

（举报）