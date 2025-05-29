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网易云音乐iPad端新版beta上线 打造无广告纯净音乐体验

2025-05-29 08:13 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月29日 消息:网易云音乐宣布其iPad端产品迎来重大更新，新版（beta）正式登陆应用市场，为用户带来了一系列升级与改进。此次更新，网易云音乐继续秉持“听劝”态度，深度响应用户需求，致力于打造更加优质、纯净的音乐聆听环境。

在产品功能、界面设计以及iPad系统适配方面，网易云音乐均进行了全面优化。新版iPad端特别推出了无广告纯净版，让用户在享受音乐的同时，免受广告干扰，沉浸于纯粹的音乐世界。首页、歌单、播放等核心功能区域及整体界面设计均焕然一新，操作更加便捷，视觉体验更加舒适。

除了界面与功能的升级，新版网易云音乐iPad端还深度适配了iPad系统的横屏、分屏模式。用户可以根据自身需求，灵活调整屏幕布局，实现一边听歌一边浏览其他应用，享受更加高效、便捷的多任务处理体验。这一改进不仅提升了用户的音乐娱乐体验，也进一步增强了iPad作为生产力工具的实用性。

目前，iPad端用户可通过App Store轻松下载或更新至网易云音乐9.3.10版本，即可体验全新功能。网易云音乐方面表示，此次新版（beta）产品的推出，是公司持续响应用户反馈、不断优化产品体验的重要举措。未来，网易云音乐将继续广泛收集用户建议，针对用户反馈进行持续改进，致力于为用户带来更加流畅、纯净、完善的多终端音乐生态。

网易云音乐继续“听劝”：iPad端全新升级无广告纯净版

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