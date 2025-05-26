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智元灵犀X2人形机器人预计下半年实现量产

2025-05-26 09:27 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月26日 消息:近日，国内具身智能领域的头部企业智元机器人有了新动作，其最新推出的灵动机器人灵犀X2正式开启合作伙伴招募。此次招募涵盖了灵犀X2（交互版）、X2Pro(探索版)、X2Ultra(旗舰版)三款不同型号，为不同需求的合作伙伴提供了多样化选择。

按照智元机器人的规划，从2025年下半年开始，灵犀X2机器人将进入规模化出货阶段。并且，预计到2026年底，其出货量可达到数千台的规模。这一规划显示出智元机器人对灵犀X2市场前景的信心以及在量产方面的布局。

灵犀X2的核心竞争力十分突出，其具备突破性的情绪交互能力。据智元机器人灵犀业务部总裁魏强介绍，与同类人形机器人相比，灵犀X2在自由度方面表现优异，拥有25-31个自由度（其中包含2个颈部自由度）。更为关键的是，它采用了多模态交互技术，这使得灵犀X2能够实现与人类在语音、表情、动作、情绪及行为等多个层面的深度互动。这种深度互动能力不仅能满足人们在功能性方面的需求，还能提供情感陪伴。

在实际应用场景中，灵犀X2展现出了强大的场景适应能力。它可以在展厅担任讲解员，为参观者提供详细且生动的讲解;能够主导文娱活动的主持工作，凭借其出色的交互能力活跃现场气氛;还能进行舞蹈或脱口秀表演，为观众带来别样的娱乐体验。

此次灵犀X2开启合作伙伴招募并公布量产计划，标志着智元机器人在具身智能领域又迈出了重要一步。随着灵犀X2的量产和推广，未来有望在更多领域看到它的身影，为人们的生活和工作带来新的变化。

智元灵犀X2人形机器人下半年将实现量产 2026年底可达数千台

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