卢伟冰：小米平板7 Ultra对标苹果端的iPad Pro

站长之家（ChinaZ.com）5月20日 消息:5月20日，小米集团总裁卢伟冰在社交媒体上发文，对即将发布的小米平板7Ultra进行了详细介绍。卢伟冰表示，小米平板7Ultra不仅仅是一个新的产品系列，更是Ultra平板的标杆，它将重新定义高端平板的标准。

卢伟冰指出，要成为一款真正的Ultra平板，必须具备大尺寸的OLED顶规屏幕、超强的旗舰性能、超大电池规格以及出色的快充能力。同时，设计质感必须堪称惊艳，产品本身还要做到极致轻薄和精致优雅。小米平板7Ultra在这些方面都做到了极致，它搭载了玄戒O1旗舰芯片，配备了14英寸的OLED大屏，无论是性能、视觉还是整体体验，都达到了全新的高度，真正开始全面对标全尺寸、最高端的iPad Pro。

根据官方公布的数据，小米平板7Ultra拥有3.95mm的超窄边框，机身薄至5.1mm，内置12000mAh的大电池，同时还配备了专属的镁合金材质悬浮键盘和手写笔，移动生产力属性得到了极大的提升。

小米平板7Ultra首发搭载的玄戒O1芯片，是基于台积电第二代3nm工艺打造的，集成了高达190亿个晶体管。其CPU采用10核心设计，单核成绩突破3000分，多核成绩突破9000分，综合性能与高通骁龙8至尊版相当。卢伟冰强调，凭借玄戒O1的强大性能，小米平板7Ultra在性能和体验上都达到了行业领先水平，完全有实力与苹果最高端的iPad Pro一较高下。

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