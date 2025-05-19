小米公布一起黑公关案件：多名犯罪嫌疑人被采取刑事措施

站长之家(ChinaZ.com) 5月19日 消息:今日，小米法务部发布通报称，一起针对该企业的有组织网络黑公关案件已告破。据披露，自2024年12月起，该犯罪团伙利用技术手段与自动化工具，持续策划并实施针对小米公司的恶意攻击，案件涉及近万个社交媒体账号的规模化操控。

经调查，犯罪嫌疑人通过文案生成软件批量制造关于小米汽车等业务的虚假信息，内容涵盖产品质量、市场策略等多个维度。这些不实信息经由近万个社交媒体账号集中传播，部分账号还通过煽动网民对立情绪、对比拉踩等手段进行恶意炒作，对小米品牌形象及网络舆论环境造成严重干扰。

小米方面指出，该案呈现典型的新型网络水军犯罪特征:犯罪团伙分工明确、组织严密，借助自动化工具实现黑稿的批量生产与分发，传播链条复杂且覆盖面广，涉案金额巨大。此类行为不仅损害企业商誉，更对网络空间的正常秩序构成威胁。

小米在声明中强调，互联网并非法外之地，针对恶意造谣、商业诋毁等侵权行为，企业将依法采取零容忍态度，坚决通过法律途径维护自身权益。目前，公安机关已对多名涉案人员采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

据行业人士分析，随着企业竞争加剧，利用网络水军进行商业攻击的现象呈上升趋势。此次案件的侦破，既展现了监管部门打击网络黑产的决心，也为其他企业应对类似风险提供了参考。

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