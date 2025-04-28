努比亚Z70S Ultra摄影师版发布：售价4599元起

站长之家(ChinaZ.com) 4月28日 消息:4月28日，努比亚正式发布了Z70S Ultra摄影师版手机，这款专为摄影爱好者设计的新机引起了市场的广泛关注。该手机的起售价为4599元，而在国家补贴后，价格可降至4099元起。

新机推出了熔金和暮影两款配色，其设计灵感来源于经典相机，配备了实体机械快门键，用户可以通过半按实现对焦，长按进行拍摄，这种设计为摄影爱好者提供了更加专业和便捷的操作体验。

在影像系统方面，努比亚Z70S Ultra摄影师版搭载了5000万像素的光影大师990国产豪威定制传感器，配备了第五代原生35mm高定光学系统，其影像素质被官方宣称“超越不止一英寸”。此外，该手机还配备了6400万像素的潜望式长焦镜头和5000万像素的超广角微距镜头，实现了全焦段的影像覆盖，无论是远景还是近景，都能轻松应对。

为了进一步提升摄影体验，努比亚还为这款手机推出了专业摄影套件，售价899元。该套件拥有经典复古的外观和机械操作手感，提供了1/4螺纹接口，可方便地转接三脚架;T卡口镜头转接口，能够搭配不同的拓展外设镜头;此外，还有67mm滤镜转接环和冷靴接口等拓展接口，满足了专业摄影师的多样化需求。

在屏幕方面，努比亚Z70S Ultra摄影师版采用了6.85英寸的第七代真全面无孔屏，使用了京东方Q9材料，支持144Hz的高刷新率和2592Hz的PWM高频调光，为用户提供了流畅且护眼的视觉体验。

在综合配置上，该手机搭载了骁龙8至尊版处理器，配备了LPDDR5X内存和UFS4.0闪存，确保了强大的性能表现。此外，手机内置了6600mAh的南海电池，支持80W快充，能够快速恢复电量。同时，该手机还具备IP68和IP69级别的防尘防水功能，使其在各种恶劣环境下都能保持稳定运行。

这款手机的发布，不仅为摄影爱好者提供了一款强大的拍摄工具，也展示了努比亚在影像技术领域的深厚实力。

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