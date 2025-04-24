荣耀X70i发布：国补1189元起 配备独立AI拍照键

站长之家(ChinaZ.com) 4月24日 消息:今日，荣耀科技正式推出其最新力作——荣耀X70i，并宣布该机型即日起全面开启预售通道，消费者可提前锁定心仪机型，而正式发售时间则定于4月30日上午10时08分，结合国家相关补贴政策后，消费者到手价仅为1189.15元起，为市场带来新的选择。

荣耀X70i在显示技术上实现了突破，配备了一块6.7英寸的AMOLED显示屏，分辨率高达2412*1080，支持最高120Hz的流畅刷新率以及3840Hz的高频PWM调光技术，为用户带来细腻且舒适的视觉享受。

在摄影功能上，荣耀X70i同样不遗余力，后置搭载了1亿像素主摄，捕捉生活中的每一个精彩瞬间。尤为引人注目的是，该机型在机身右侧创新性地设置了与iPhone16系列同款的独立实体拍照按键，这一设计不仅简化了拍照流程，更通过一键启动相机、短按拍照、长按录像以及滑动变焦等操作，为用户提供了前所未有的便捷体验。此外，长按该按键还能迅速调起AI智慧视觉功能，实现物体的快速识别与信息解读。

性能方面，荣耀X70i搭载了联发科天玑7025Ultra芯片，配合6000mAh大容量电池与35W快充技术，确保了设备的高效运行与持久续航。同时，该机型还支持光学屏幕指纹解锁及全场景NFC功能，进一步提升了用户的使用便捷性。

在耐用性方面，荣耀X70i通过了瑞士SGS金标五星整机抗跌耐摔及抗挤压认证，展现了其卓越的抗冲击能力。此外，该机型还具备IP65级防尘防水性能，支持湿手触控甚至水下拍照功能，为用户在不同环境下的使用提供了更多可能性。

价格方面，荣耀X70i提供了多种存储配置选择，其中8GB+256GB版本售价1399元、12GB+256GB版本售价1699元、而12GB+512GB版本则售价1899元。结合国家补贴政策后，消费者可以以更加亲民的价格享受到这款集科技与美学于一身的智能手机。

（举报）