vivo Pad5 Pro发布：国补价2549.16元起 搭载天玑9400

站长之家（ChinaZ.com）4月22日 消息:vivo正式发布其年度旗舰平板产品vivo Pad5Pro。这款搭载天玑9400芯片的平板设备，以安兔兔跑分突破290万的成绩，成为业界首款突破该性能阈值的平板产品。

技术层面，vivo Pad5Pro引入蓝晶技术及40060mm超导散热系统，通过优化散热结构实现持续性能输出。行业首发三角洲行动144帧高刷模式，配合至高2.4K120FPS超分超帧并发技术，为用户带来电竞级视觉体验。

屏幕配置上，该设备采用13英寸3.1K分辨率LCD高刷屏，支持144Hz刷新率及3:2屏幕比例。其自研双侧入光技术搭配1200nit峰值亮度，配合全局护眼系统，在保障视觉舒适性的同时提升显示效果。此外，HDR画质增强引擎与SDR画质增强引擎的加入，结合自研8扬全景声学系统，构建出沉浸式影音环境。

续航能力方面，内置12050mAh大容量电池支持66W有线闪充，官方数据显示其最长待机时间达70天，在线观影续航16小时，会议通话时长11小时。快充技术的加持，进一步缩短了设备回血时间。

影像系统由前置800万像素镜头与后置1300万像素镜头组成，满足日常拍摄需求。机身设计延续轻薄理念，标准版厚度6.07mm、重量635g，超轻版则将厚度压缩至5.96mm，重量仅578g。

系统层面，预装OriginOS5HD操作系统，集成PC级WPS AI文档处理、PC拓展屏及远程控制功能，强化轻办公场景适配性。

价格策略上，vivo Pad5Pro首发即支持国家补贴政策，8GB+128GB版本定价2549.15元，8GB+256GB版本2634.15元，12GB+256GB版本2899元，12GB+512GB版本3199元，16GB+512GB版本3399元。超轻版12GB+256GB定价3399元，16GB+512GB版本3899元。配色方案提供春潮蓝、寒星灰、云霞粉、轻羽白四种选择，满足不同用户审美需求。

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