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努比亚Z70S Ultra摄影师版外观公布 将于4月28日发布

2025-04-18 16:04 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月18日 消息:近日，努比亚正式对外宣布，其全新力作——努比亚Z70S Ultra摄影师版将于4月28日震撼登场，该机型被努比亚高管倪飞誉为年度诚意之作。

随着官方发布的设计图逐渐揭开神秘面纱，努比亚Z70S Ultra摄影师版的外观设计细节引发了广泛关注。这款手机巧妙融合了复古与现代美学，后壳设计灵感源自经典相机，通过一条灵动的分割线将相机模组一分为二，上部搭载了全新的35mm大底主摄，而下部则集成了潜望长焦与超广角镜头，为用户带来前所未有的摄影体验。

最有诚意的Ultra！努比亚Z70S Ultra摄影师版外观公布：真全面屏形态 同档罕见

设计上，努比亚Z70S Ultra摄影师版在细节之处同样下足功夫。影像模组右上角点缀以经典相机标志性的红圈设计，Neovision图章的加入更是向专业摄影领域致敬，彰显了其在手机摄影领域的专业追求。此外，手机后盖采用了细腻的皮革纹理，模拟出类似小牛皮的触感，不仅提升了握持的舒适度，更赋予了整机不凡的质感。

在屏幕技术方面，努比亚Z70S Ultra摄影师版更是独树一帜，采用了1.5K分辨率的真全面屏设计，成为市场上罕见的无挖孔全面屏Ultra机型。这一创新设计不仅让视觉体验更加沉浸，屏占比也达到了前所未有的高度，远超市场上主流的挖孔屏手机。该屏幕采用了先进的全屏蓝钻排列技术，结合FIAA极致压缩走线技术，实现了极致的屏占比与显示效果。同时，内置的UDC Ultra独立屏显芯片对屏幕显示进行了像素级的精细优化，确保了无论是日常浏览还是高清视频播放，都能享受到细腻、流畅的视觉盛宴，同时也不牺牲自拍质量，实现了显示效果与自拍功能的完美平衡。

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