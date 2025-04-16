AI日报：ChatGPT重磅上线图像库功能；白嫖！Veo2登陆谷歌AI Studio；蚂蚁百宝箱推“MCP专区”

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1、报道称字节跳动整合 AI 研发团队，AI Lab 即将并入 Seed

字节跳动正在进行AI研发团队的整合，将独立的字节AI Lab并入Seed团队。这一举措体现了字节在AI领域战略布局的调整，旨在进一步提升其研发能力。自2016年成立以来，AI Lab为公司的产品创新提供了强有力的支持。新组织将专注于AI产品和大模型研发，同时推出高薪招募计划，吸引顶尖人才。

【AiBase提要:】 🚀 字节跳动将 AI Lab 整合进 Seed 团队，强化 AI 研发能力。 💼 AI Lab 自2016年成立以来为字节的产品创新提供了强大支持。 🎓 字节推出高薪招募计划，吸引顶尖 AI 人才加入 Seed。

2、ChatGPT重磅更新:新增图像库功能，可查看自己用GPT生成的所有图片

OpenAI推出了ChatGPT的图像库功能，允许用户集中管理所有通过GPT-4o生成的图片。该功能提升了用户的创作体验，支持编辑和分享，适用于免费、Plus及Pro用户。图像库的推出不仅为用户提供了便利的管理平台，还降低了非专业用户的创作门槛，推动了AI图像生成市场的快速增长。

【AiBase提要:】 🗂️ 图像库功能提供集中管理平台，用户可轻松存储和编辑生成的图片。 📱 移动端新增一键生成图像的功能，简化了操作流程，提升了创作效率。 🔒 OpenAI为免费用户的生成图片添加水印，并严格遵循隐私政策，确保用户数据安全。

3、白嫖党狂欢!Veo2登陆Google AI Studio，生成长达8秒超逼真视频

Google DeepMind的Veo2视频生成模型正式推出，标志着AI视频生成技术的重大突破。Veo2支持从文本或图像生成高达720p分辨率的视频，具备卓越的视觉真实感和物理模拟能力。其独特的电影语言理解能力使得用户能够生成专业级视频，广泛应用于内容创作、营销、教育等领域。

【AiBase提要:】 🌟 Veo2支持高达720p分辨率的视频生成，未来有望扩展至4K分辨率，显著提升视频质量。 🎬 该模型能够精准模拟现实世界的物理规律，减少AI生成视频中的“幻觉”问题，提升真实感。 🔒 Google在Veo2中嵌入数字水印和安全过滤器，确保生成内容符合隐私和道德规范。

4、蚂蚁百宝箱正式推出“MCP专区”，首批上线“支付MCP Server”等30余款服务

蚂蚁集团的智能体平台“百宝箱”推出了“MCP专区”，支持多种MCP服务的部署和调用，旨在提升智能体与外部工具的配置效率。开发者可以快速构建连接MCP服务的智能体，并通过“支付MCP Server”解决支付问题。此外，百宝箱还将接入安全解决方案，以确保智能体在数据和隐私方面的安全。

【AiBase提要:】 🛠️ 百宝箱推出“MCP专区”，支持30余款MCP服务，开发者可在3分钟内搭建智能体。 💳 首期上线的“支付MCP Server”解决了智能体间的支付问题，降低了开发门槛。 🔒 百宝箱将接入行业领先的安全解决方案，保障智能体在数据和隐私方面的安全。

5、3D视觉大模型SpatialLM开源，实时识别场景内容

SpatialLM是杭州群核科技开源的一款3D视觉大语言模型，具备强大的空间理解能力。该模型通过普通视频生成物理正确的3D场景，显著降低了数据采集门槛，为机器人、建筑设计和AR/VR等领域带来了革命性突破。

【AiBase提要:】 📹 SpatialLM利用普通手机视频生成物理正确的3D场景布局，降低数据采集成本。 🤖 该模型支持机器人在复杂环境中的导航和任务执行，广泛应用于智能家居和服务机器人领域。 🏗️ SpatialLM可在建筑设计中自动识别结构，助力高效设计，并可用于教育和AR/VR开发。 详情链接:https://huggingface.co/manycore-research/SpatialLM-Llama-1B

6、国家超算平台发布新一代多模态大模型，推动 AI 智能体发展

国家超算互联网平台推出的“超长文本多模态大模型”标志着人工智能技术的又一次重要进步。由上海稀宇科技有限公司研发的MiniMax-Text-01和MiniMax-VL-01两个版本，不仅提升了自然语言处理和计算机视觉的能力，还为企业智能化转型提供了强有力的支持。

【AiBase提要:】 🧠 新推出的超长文本多模态大模型将加速AI智能体的开发，提升企业的生产力和客户服务。 🔍 MiniMax-Text-01专注于文本数据处理，而MiniMax-VL-01结合视觉和语言信息，适用于多模态任务。 📈 随着大模型应用的普及，企业如何有效落地将成为未来市场竞争的关键。

7、阿里云AIStack大模型一体机首次亮相 为企业提供高性价比的 AI 解决方案

阿里云推出了全新的AIStack大模型一体机，标志着其在企业级AI解决方案领域的重要进展。这款一体机集成了软硬件，旨在为政务、能源、医疗等行业提供高性价比的智能服务。AIStack的推出不仅响应了市场对经济高效AI服务的需求，也为企业智能化转型提供了重要支持。

【AiBase提要:】 💡 AIStack结合软硬件深度整合，为多个行业提供智能服务。 🏷️ 该一体机以高性价比和灵活性满足不同客户的个性化需求。 📈 AIStack已在政府、能源和医疗等领域应用，显著提升工作效率。

8、Grok-3重大更新，Grok Studio上线助力多场景AI创作与协作

Grok Studio的推出标志着Grok-3向综合生产力平台的转型，提供了文档生成、代码编写、报告分析等多种功能，满足了开发者和创作者的多样化需求。该平台的实时预览和Google Drive集成提升了用户体验，适合远程协作和快速原型开发。Grok Studio的开放性让所有用户都能体验其强大功能，推动了AI生产力工具的创新与应用。

【AiBase提要:】 🛠️ Grok Studio是一个多功能平台，支持文档生成、代码编写和浏览器游戏开发，提升创作效率。 📊 实时预览功能显著减少调试时间，用户可即时查看代码效果，适合快速原型开发。 🌐 Grok Studio面向所有用户开放，提供免费和付费版本，满足不同用户的需求。 详情链接:https://grok.com/

9.社交新宠!Ghiblio.art 一键实现吉卜力风格转换

Ghiblio.art 是一个在线 AI 工具，可以将用户上传的照片转换为吉卜力风格的艺术作品。通过简单的操作，用户能够快速生成高质量的插画，适用于人像、宠物和风景等多种场景。尽管平台提供免费试用，部分功能需要付费解锁，且存在关于版权和隐私的讨论。

【AiBase提要:】 🌟 一键风格转换:用户只需上传照片，AI 即可自动转换为吉卜力风格艺术图像。 🎨 多场景适用:支持多种类型的图像转换，包括人像、宠物和风景照片。 🔒 版权与隐私问题:用户需关注生成内容的版权风险和个人隐私保护。 体验地址:https://top.aibase.com/tool/ghiblio

10、报道称OpenAI或将推出类X社交媒体功能，计划整合ChatGPT

OpenAI正在开发一项新的社交媒体功能，可能会与其流行的ChatGPT工具整合。该功能的核心在于图像生成，用户能够创建并分享AI生成的图像，形成类似于X平台的社交互动体验。尽管项目仍处于早期阶段，OpenAI的这一举措被视为对现有社交媒体巨头的挑战，同时也引发了关于用户隐私和内容审核的关注。

【AiBase提要:】 🖼️ OpenAI正在开发类似X的社交媒体功能，聚焦于ChatGPT的图像生成能力。 📈 该功能旨在利用ChatGPT的用户基础，增强内容创作与社交互动。 ⚖️ OpenAI需关注用户隐私和内容审核，以避免其他社交平台的失误。

11、Anthropic或将推出语音AI助手，Claude将支持三种声音模式

据彭博社报道，人工智能公司Anthropic即将推出其新的语音AI助手Claude，预计将在本月内正式发布。该助手将允许用户通过语音与Claude进行互动，提升人机交流的自然性与便捷性。Anthropic计划推出三种英语语音模式，分别为Airy、Mellow和Buttery，以提供多样化和个性化的交流体验。此外，Anthropic还推出了针对“高级”用户的月费200美元服务套餐，进一步扩展其市场竞争力。

【AiBase提要:】 🎤 Anthropic将于本月推出新的语音AI助手Claude，提供三种声音模式。 🗣️ 新语音功能旨在提升用户与AI的互动体验，包含Airy、Mellow和Buttery三种声音选择。 💰 Anthropic近期推出月费200美元的服务套餐，继续扩展其在AI市场的竞争力。

12、Gamma发布全新升级的2.0平台:文档、演示文稿与网页创作全面进化

Gamma2.0平台的推出标志着AI内容创作工具的一次重大升级。新平台以其现代化的用户界面和三大核心功能的深度优化，提升了用户的内容生成体验。智能文档生成、演示文稿自动设计和无代码网页构建等功能，使得创作过程更加高效便捷。

【AiBase提要:】 ✨ 全新UI设计，提升用户操作体验，降低学习曲线。 📄 三大核心功能升级，支持文档、演示文稿与网页创作。 📈 SEO优化与移动适配功能，增强内容创作者的市场竞争力。

13、知名开源大模型平台Hugging Face进军机器人领域，收购Pollen Robotics

Hugging Face最近收购了法国人形机器人初创公司Pollen Robotics，标志着其在机器人领域的战略布局。这一收购将推动开源机器人生态的发展，特别是其核心产品Reachy2，具有7自由度的机械臂，适合教育和研究。Hugging Face计划将Reachy2整合进其开源项目，并开放代码库，促进全球开发者的参与。

【AiBase提要:】 🌟 Hugging Face收购Pollen Robotics，正式进军人形机器人市场。 🤖 Reachy2是一款具有7自由度机械臂的人形机器人，适合教育和研究。 🔧 Hugging Face将开放Reachy2的代码库，推动社区驱动的开源机器人生态。

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