苹果3天向美国运了5架飞机的产品 将从印度进口更多iPhone

站长之家（ChinaZ.com）4月8日 消息:近日，美国新出台的关税政策引发广泛关注，相关举措对众多企业产生影响，苹果公司也位列其中并着手应对。

据海外媒体披露，苹果公司在贸易政策调整的截止日期前，紧急安排大量iPhone从印度运往美国。此举背后，是苹果正考虑进一步增加从印度进口iPhone的数量，以规避因关税政策带来的成本压力。

从短期策略来看，苹果此举具备一定合理性。然而，受限于产业布局现状，这一方案难以支撑长期需求。数据显示，全球近90%的iPhone和80%的iPad产自中国工厂，印度制造业在产能规模、供应链配套等方面尚无法满足苹果的长期生产需求。

为应对持续性的成本压力，苹果公司正寻求通过官方渠道获得关税豁免。

市场分析机构Rosenblatt Securities的测算数据显示，若苹果无法获得豁免并选择将关税成本转嫁给消费者，其产品价格将出现显著上调。以当前美国市场售价799美元的iPhone16为例，其价格可能攀升至1142美元，涨幅达43%。更高端的iPhone16Pro Max（6.9英寸屏幕、1TB存储）零售价将突破2300美元，而今年2月推出的入门机型iPhone16e售价也可能从599美元涨至856美元。

（举报）