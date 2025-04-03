WordPress.com母公司大调整:裁员281人，多个核心业务受影响

站长之家(ChinaZ.com) 4月3日 消息:Automattic，这家拥有WordPress.com、Tumblr、WooCommerce等多个知名在线服务的公司，周三宣布进行大规模裁员，影响公司约16%的员工。根据Automattic网站此前列出的1，744名员工数量，此次裁员将影响约270多人。消息人士透露，实际裁员人数为281人。

公司首席执行官Matt Mullenweg通过博客文章解释说，由于市场竞争加剧和技术发展速度，这次"重组"是必要的。Mullenweg表示，裁员将使Automattic"更加灵活和敏捷"、"打破造成效率低下的部门孤岛"、"专注于产品质量"并"确保可行的财务模型以实现长期成功"。

值得注意的是，这一举措发生在Automattic经历动荡一年之后，公司与托管服务提供商WP Engine陷入了一场备受关注的法律纠纷。根据Mullenweg的观点，WP Engine对开源项目WordPress.org的贡献不足，而其使用"WP"品牌可能导致消费者混淆其与WordPress的关系。这场持续的争端已在去年秋天导致部分Automattic员工离职。

据TechCrunch消息人士透露，裁员立即生效，被裁员工收到电子邮件后立即失去Slack访问权限。受影响员工中包括一些在公司工作超过十年的老员工。消息人士还透露，Automattic已取消了原定于2025年举行的年度"Grand Meetup"公司务虚会。

裁员影响了分布在90个国家的员工，他们将获得遣散费和就业安置援助等福利，但据报道默认遣散费仅有9周。据至少一个消息来源称，WooCommerce部门的裁员人数超过100人，Tumblr、Day One和AI组织也受到影响。在美国，裁员涉及多个职位，包括客户主管、营销、产品（管理和设计）、销售、社区和业务运营等岗位。

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