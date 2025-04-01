周鸿祎许诺的大饼兑现了 亲自给抽奖幸运用户交车

站长之家（ChinaZ.com）4月1日 消息:近日，360公司董事长周鸿祎亲自前往奇瑞新能源汽车工厂，与第二批“免费送百辆国产新能源汽车活动”的幸运用户见面，并正式向他们交付了新车。

活动现场，交钥匙环节别具一格。一台机器人送出一个装有1米×1米大小披萨“大饼”的盒子，而新车钥匙就静静地躺在披萨上方，这一幕引得现场笑声连连。主持人风趣地表示:“周总许诺的大饼，今天如期给用户兑现了!”随后，周鸿祎与幸运用户们一同品尝了大饼，并合影留念，现场气氛热烈。

交付仪式结束后，周鸿祎还陪同幸运用户一起试驾新车。在试驾过程中，周鸿祎亲自担任摄像师，拿起手机记录下这一珍贵时刻。

据了解，这批幸运用户是在2月28日下午两点通过抽奖产生的，他们获得的是奇瑞iCar这款国产新能源汽车。奇瑞iCar以其先进的智能驾驶辅助系统为卖点，搭载了高速导航辅助驾驶（NOA）和自动泊车功能，这在同级别车型中显得尤为突出。

在设计上，奇瑞iCar借鉴了路虎卫士的风格，并计划推出增程和纯电两种动力版本。其中，iCAR系列的首款车型iCAR03已于2024年2月上市，提供了6款车型，售价区间为10.98-16.98万元，成为首个将纯电A级SUV带入10万元区间的车型。而紧随其后的iCAR V23，一款方盒子造型的纯电动小型SUV，官方指导价也仅为9.98-13.98万元。

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