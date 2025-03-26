芒果TV下调新会员同时使用设备数：新会员降至1台

站长之家(ChinaZ.com) 3月26日 消息:近日，芒果TV正式发布了关于会员服务调整的公告，对会员同时使用设备数量进行了新的规定。根据公告内容，自2025年3月25日起，新订阅的芒果TV会员将只能在一台设备上同时使用，相较于此前允许的两台设备同时使用，这一变化引起了广泛关注。

芒果TV在公告中同时宣布，将于同一日期推出VIP亲密会员服务。该服务允许每个主账号为子账号（即亲密账号）开通VIP权益，且主账号与子账号之间互不干扰，各自拥有独立的会员账号、密码和播放记录。

对于在2025年3月25日之前已经购买连续包月、包季或包年的芒果TV会员（不包含SVIP和全屏会员），只要保持续订状态，他们仍然可以享有四台设备登录和两台设备同时使用的权益。此外，在2025年3月24日24:00前购买的非连续包月、包季或包年的会员订单，同样可以继续享受四台设备登录和两台设备同时使用的权益。

然而，从2025年3月25日0:00开始，新订阅的芒果TV会员将只能享受四台设备登录和一台设备使用的权益。这一变化意味着，新会员在多设备同时使用方面的灵活性将有所降低。

芒果TV方面表示，此次调整旨在更好地满足用户的个性化需求，提升会员服务的质量和体验。同时，平台也将继续关注用户反馈，不断优化和完善会员服务。

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