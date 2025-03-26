首页 > 原创 > 关键词  > 芒果TV最新资讯  > 正文

芒果TV下调新会员同时使用设备数：新会员降至1台

2025-03-26 16:08 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月26日 消息:近日，芒果TV正式发布了关于会员服务调整的公告，对会员同时使用设备数量进行了新的规定。根据公告内容，自2025年3月25日起，新订阅的芒果TV会员将只能在一台设备上同时使用，相较于此前允许的两台设备同时使用，这一变化引起了广泛关注。

芒果TV在公告中同时宣布，将于同一日期推出VIP亲密会员服务。该服务允许每个主账号为子账号（即亲密账号）开通VIP权益，且主账号与子账号之间互不干扰，各自拥有独立的会员账号、密码和播放记录。

对于在2025年3月25日之前已经购买连续包月、包季或包年的芒果TV会员（不包含SVIP和全屏会员），只要保持续订状态，他们仍然可以享有四台设备登录和两台设备同时使用的权益。此外，在2025年3月24日24:00前购买的非连续包月、包季或包年的会员订单，同样可以继续享受四台设备登录和两台设备同时使用的权益。

然而，从2025年3月25日0:00开始，新订阅的芒果TV会员将只能享受四台设备登录和一台设备使用的权益。这一变化意味着，新会员在多设备同时使用方面的灵活性将有所降低。

芒果TV方面表示，此次调整旨在更好地满足用户的个性化需求，提升会员服务的质量和体验。同时，平台也将继续关注用户反馈，不断优化和完善会员服务。

芒果TV宣布调整会员同时使用设备数：新会员降至1台

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 芒果TV会员首更3集 电视剧《仁心俱乐部》今日开播：辛芷蕾、姚安娜主演

    今日，电视剧《仁心俱乐部》在芒果TV开播，芒果TV会员首日更新3集，svip每日抢先看1集，3月6日起，将在湖南卫视播出。《仁心俱乐部》由田宇执导，辛芷蕾、白客、张子贤领衔主演，姚安娜、师铭泽、李孝谦、王秀竹、胡嘉欣、银雪、余季泽主演，刘润南特别出演。姚安娜将在剧中饰演急诊主治医师顾诗宜”，她是上班跑遍急诊无数圈的微信步数大师，也是下班明媚张扬、热爱生活的去除班味大师。

    ​仁心俱乐部 ​芒果TV ​电视剧

  • 迅雷会员最新用户数公布 会员收入再创新高

    迅雷今日公布了截至2024年12月31日的第四季度及2024全年未经审计的财报。迅雷2024年第四季度总营收8430万美元，同比增长9.3%，营收增长主要是由于会员业务与直播业务表现优异。这得益于团队的不懈努力和不断扩大的用户群体对我们的信任，也突显了迅雷在扩大规模与可持续性发展之间的平衡能力。

    ​迅雷财报 ​2024年第四季度 ​营收增长

  • 不关会员就扣费别上当！抖音：这些“客服”来电100%是骗子

    今日，抖音集团发文，称最近仿冒抖音客服给用户打电话、发短信的诈骗手法仍有发生。为方便大家快速鉴别来电是否为抖音官方客服，抖音和部分手机厂商合作，将抖音官方客服电话做了认证。凡是自称抖音客服、提及要扣费的电话和信息，都请不要相信，建议直接报警。

    ​抖音客服诈骗 ​电话诈骗警惕 ​官方客服电话认证

  • 1NCE：“物联网设备出海连接解决方案专家”

    随着技术的进步，物联网设备的数量在市场上逐年增加，中国公司在全球市场中扮演着非常重要的角色。在为海外市场制造物联网设备时，管理联网相关问题是企业全球化扩张时面临的主要壁垒之一。他补充道：“企业可以使用单一的SIM卡和计费结构，在多个国家和地区无缝部署物联网设备。

    ​物联网设备 ​智能设备管理 ​全球市场扩张

  • 小米SU7 Ultra开售2小时大定超1万台：卢伟冰喜提同款车模

    小米创办人，董事长兼CEO雷军宣布，小米SU7Ultra开售2小时大定突破10000台，达成一个关键目标。小米SU7Ultra定价52.99万元，正式售价较预售价81.49万元大幅下降。外观设计方面，在SU7Max基础上，小米SU7Ultra加入了空气动力学套件，车身尺寸进一步加大，长、宽、高、轴距分别为5115mm、1970mm、1465mm、3000mm，得益于全新的空气动力学设计，小米SU7Ultra最大下压力可达285kg，媲美超跑级别车型。

    ​小米 ​SU7 ​Ultra

  • “AI TV”浪潮汹涌而至，颠覆性电视体验的新时代悄然到来

    进入2025，DeepSeek助推了AI狂潮，手机助手、智能音箱、车机系统，甚至是键盘鼠标都纷纷接入大模型，AI正在重构我们的产品体验。两年前我们或许还能说“暂时还看不到AI对我们现实生活的实际影响”，短短两年过去，AI对我们生活的影响已经渗透到方方面面。3月的三星AITV新品，让我们共同期待三星对VisionAI的诠释。

    ​AI革命 ​智能电视 ​用户体验

  • AI回答存多少钱才可以潇洒退休：原来是这个

    近日，关于退休后需要多少存款才能维持潇洒生活的讨论在网络上持续发酵。针对这一热门话题，AI给出了详尽的答案，为公众提供了有价值的参考。随着社会的快速发展和生活成本的不断攀升，退休后的财务规划成为了许多人关注的焦点。到底需要存多少钱才能在退休后依然享受高质量的生活?这个问题困扰着不少人。近日，AI通过分析各地经济发展状况、生活成本及未来经济

    ​退休规划 ​生活成本 ​财务独立

  • 宇树机器人和机器狗T走秀：期间跟美艳真人超模互动

    快科技3月26日消息，今日，在上海时装周上，宇树机器人和机器狗一起登上T台走秀，也是穿上秀场衣服，打入时尚圈了！有视频画面显示，宇树机器人身着秀场披风”，一步一步像模特似的大踏步向前走，中途，它还遇到了机器狗。原本趴着走的机器狗，碰面机器人后，突然站立”起来转身。随后两人”再次携手向前，画面也是相当有趣。值得一提的是，现场还出现了一位长�

    ​宇树机器人 ​机器狗 ​上海时装周

  • 贝锐向日葵如何助力企业管理大量IT设备？从部署、资产管理、监控切入

    随着企业规模的不断发展，IT设备的数量也不断增加，这其中包括了企业内的IT设备，同时也包括诸多业务一线无人值守的商用设备，如何对这些规模庞大，投入使用时间不一，具体使用情况参差不齐的设备实施完善的运维管理，是摆在企业IT部门面前的一道难题。在这种情况下，如何使得企业的IT运维能力有效触达一线设备，建立完善高效的运维体系呢？作为国民级远程控制品牌，贝锐向日葵联合上海市软件行业协会发布了远程控制行业首个团体标准，加速了远程控制软件技术在未来更广泛场景中的落地应用；同时，向日葵母公司“贝锐”深耕远程连接领域18年，已有超1亿注册用户，超120万企业客户，接入设备超过20亿台。

    ​IT运维管理 ​远程运维方案 ​设备管理

  • 数禾科技：“盾计划”持续深入 消费者权益保护不断加码

    随着“315”国际消费者保护日的临近，金融科技公司对消费者权益保护的重视程度日益提升。在监管部门的指导下，多家金融科技公司纷纷采取行动，通过创新方式加强金融消费者的教育和保护，以确保市场的公平、透明和安全。作为金融科技行业消费者权益保护的践行者，数禾科技一直深耕消费者权益保护的各项举措，“数盾计划”深入实施，持续加码金融消保宣传教育，�

    ​消费者权益保护 ​金融科技 ​监管措施

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM