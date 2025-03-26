苹果向浙大捐赠3000万：支持在华编程教育

站长之家(ChinaZ.com) 3月26日 消息:苹果公司今日在其官方网站上发布了一则重要公告，宣布向浙江大学捐赠人民币 3000 万元，旨在进一步加强在大中华区对学生和开发者的教育支持。这一举措是苹果与浙江大学基于过去十年在移动应用创新赛上成功合作的延续，体现了苹果对于编程教育和创新人才培养的高度重视。

根据公告内容，苹果将与浙江大学携手设立Apple移动应用孵化基金。该基金将专注于提供最前沿的技术培训，涵盖app开发、产品设计、市场营销以及商业运营等多个领域的专业课程。此举旨在通过专业化的教育资源，助力学生开发者掌握全面的技能，为他们在iOS应用经济中的未来发展奠定坚实基础。

为确保学生开发者能够充分融入行业生态，Apple移动应用孵化基金还将通过举办研讨会、提供实习机会以及建立导师制等方式，搭建起学生与行业领袖和投资者之间的桥梁。通过这些举措，学生开发者将有机会获得更多商业培训和实践经验，从而提升自身竞争力，更好地适应市场需求。

苹果CEO蒂姆·库克对此次捐赠表示了高度认可。他强调，编程是一项强大的工具，能够激发人们的创造力，促进交流与问题解决能力的提升。库克表示，苹果深感荣幸能够继续深化与浙江大学的合作关系，为下一代开发者提供必要的技能支持，帮助他们开发出创新应用，并创立充满活力的企业。

值得一提的是，在Apple移动应用孵化基金设立之前，苹果已经连续十年向浙江大学捐赠了总计 5000 万元人民币，用于支持移动应用创新赛的举办。这一赛事在过去十年中取得了显著成果，累计吸引了大中华区近千所高校的 30000 多名参赛者参与，培养了大量优秀的编程人才。

此次捐赠不仅是对苹果长期致力于教育支持承诺的再次践行，也标志着苹果在推动大中华区编程教育和创新人才培养方面迈出了新的步伐。

（举报）