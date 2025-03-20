微信与QQ月活账户相差超8亿 去年微信月活账户达13.85亿

站长之家（ChinaZ.com）3月20日 消息:昨日，腾讯公司正式公布了其2024年全年财报。数据显示，腾讯全年营收达到6602.57亿元，同比增长8%，显示出公司在过去一年中的稳健发展。

尤为值得关注的是，腾讯在2024年的净利润实现了显著增长，达到1940.73亿元，与上一年相比大幅增长了68%。这一亮丽的成绩无疑为腾讯的经营成果提供了有力证明，也反映了公司在业务发展和成本控制方面的卓越表现。

在用户数据方面，腾讯旗下的社交巨头微信及WeChat继续保持着庞大的用户基础和较高的活跃度。截至2024年12月31日，微信及WeChat的月活跃用户数已经突破了13.85亿人，同比增长3%，再次刷新了历史记录。这一数据不仅彰显了微信在全球范围内的广泛影响力，也体现了腾讯在社交领域的深厚底蕴。

然而，与微信相比，腾讯的另一款重要社交产品QQ的表现则略显逊色。同样截至2024年12月31日，QQ的月活跃用户数为5.24亿人，同比下滑5%，环比也下滑了7%。这一数据表明，QQ在市场竞争中面临着一定的挑战，用户活跃度有所下滑。腾讯或许需要在后续的发展中探索新的策略，以提升QQ的用户粘性和活跃度。

在增值服务会员方面，腾讯也取得了不俗的成绩。截至2024年12月31日，腾讯增值服务会员（如QQ会员等）数量达到2.62亿，同比提升了7%，显示出一定程度的增长。这一数据表明，腾讯在增值服务领域仍然具有较强的市场吸引力和用户基础。

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