曝苹果折叠iPhone定价2300美元 最快2026年底推出

站长之家（ChinaZ.com）3月18日 消息:近日，巴克莱银行发布的一份最新分析报告指出，苹果公司的首款可折叠iPhone手机已处于研发阶段，预计将于2026年底至2027年初推向市场。据分析，这款手机的售价将不低于2300美元，有望成为苹果有史以来最昂贵的iPhone机型。

此前，天风国际证券分析师郭明錤也曾发布简报，预测苹果将在相同的时间段内发布其首款折叠iPhone，价格区间预计在2000美元至2500美元之间，甚至可能更高。若以此推算，国行版本的售价或将达到2万元人民币左右。

郭明錤透露，这款折叠iPhone将采用钛合金机身和不锈钢铰链设计，旨在提升设备的耐用性和轻量化水平。同时，为了节省内部空间，苹果将取消传统的Face ID功能，转而采用Touch ID侧边按钮进行身份验证。

据称，这款新机将配备一块7.8英寸的内屏和一块5.5英寸的外屏，折叠后的厚度为9-9.5毫米，展开后的厚度则为4.5-4.8毫米。此外，该设备还将搭载双镜头后置摄像头和前置摄像头，以满足用户的多样化拍摄需求。

郭明錤表示，在产品质量达到预期的情况下，凭借苹果庞大的忠实用户群体，这款折叠iPhone有望成为市场上的必备品。然而，也有分析师指出，由于其较高的起售价，该设备的销量可能会受到一定限制。

（举报）