宁德时代与蔚来达成换电战略合作

站长之家（ChinaZ.com）3月18日 消息:3月17日晚，宁德时代与蔚来在福建宁德签署战略合作协议，共同打造全球最大换电网络，并推进行业技术标准的统一，引领新能源汽车产业迈向高质量发展的新阶段。

签约仪式上，宁德时代换电业务总经理杨峻与蔚来高级副总裁沈斐代表双方签约，宁德时代创始人、董事长兼CEO曾毓群与蔚来创始人、董事长、CEO李斌现场见证。此外，宁德时代市场体系联席总裁韩伟、首席投资官王红波、CFO郑舒，蔚来CFO曲玉、高级副总裁曾澍湘等也出席了签约仪式。

根据协议，双方将基于全球汽车产业转型升级的趋势，充分发挥各自在技术、管理、平台和品牌资源等方面的优势，共同打造全球规模最大、技术最领先的乘用车换电服务网络。此次合作旨在响应国家新能源汽车发展战略规划，推动换电服务的普及与升级。宁德时代将支持蔚来换电网络的发展，蔚来旗下firefly萤火虫品牌后续开发的新车型将适时导入宁德时代巧克力换电标准和网络。双方换电网络将采用“双网并行”模式，共同为换电车主提供更加便捷高效的换电体验，进一步提升纯电出行的便利性。

未来，宁德时代与蔚来还将联合推动换电技术国家标准的制定和推广，促进跨品牌、跨车型电池兼容。双方将共同构建“电池研发-换电服务-电池资产管理-梯次利用-材料回收”的全生命周期闭环，助力新能源汽车全产业链的安全降本增效，推动新能源汽车产业的可持续发展。此次合作不仅是宁德时代与蔚来在技术与市场上的深度融合，更是新能源汽车行业在换电领域的重要里程碑，为未来新能源汽车的普及和发展奠定了坚实基础。

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