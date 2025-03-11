小米汽车回应续航里程相关问题：慎选碳纤维尾翼和高性能轮胎

站长之家（ChinaZ.com）3月11日 消息:小米汽车近日推出的SU7Ultra车型在市场上引起了广泛关注，许多车主在购车后选择了配备固定式碳纤维大尾翼，为车辆增添了一抹帅气的风采。然而，小米汽车方面提醒车主，在享受个性化配置的同时，也需要注意其对车辆续航的影响。

据小米汽车官方介绍，SU7Ultra车型提供了丰富的选装配置，其中碳纤维尾翼和高性能轮胎是备受车主青睐的选项。然而，这两项配置的选择将直接影响车辆的风阻和能耗表现，进而对续航里程产生影响。

具体而言，若车主不选择碳纤维尾翼并选装长续航轮胎，CLTC续航里程可达到630km;若选择碳纤维尾翼和长续航轮胎，则CLTC续航里程将降至600km。另一方面，若车主不选择碳纤维尾翼但选择高性能轮胎，CLTC续航里程为555km;而若同时选择碳纤维尾翼和高性能轮胎，CLTC续航里程将仅为520km。

小米汽车方面强调，车辆的实际续航数值还会受到驾驶风格和驾驶环境等多种因素的影响。因此，车主在享受个性化配置的同时，也需要根据实际情况合理规划行程，以确保行车安全和舒适。

对于小米SU7Ultra车主而言，在选择碳纤维尾翼和高性能轮胎时，需要权衡个性化需求和续航里程之间的平衡。小米汽车方面建议车主根据自身需求和驾驶习惯，谨慎选择配置，以确保车辆的最佳性能和续航表现。

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