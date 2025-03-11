小鹏G6电池被子弹打中10枪还能开 小鹏汽车发布硬核测试

站长之家（ChinaZ.com）3月11日 消息:小鹏汽车今日发布了一项针对其新款G6和G9车型所标配的5C超充AI电池的硬核测试视频，展示了该电池在极端条件下的卓越性能和AI技术所发挥的关键作用。

测试视频涵盖三大板块:10枪连击、-30℃极速速冻以及高速满载工况测试，所有测试均使用同一块电池包进行，以全面验证其安全性和性能。

在10枪连击测试中，小鹏汽车采用口径0.22捷克产半自动运动步枪对电池包底部进行连续射击。得益于电池包底部采用的四层防护结构，其中包括行业领先的吸能材料，电池包在10连发后几乎毫发无损，未出现冒烟、起火现象，电路保持稳定且未失压。测试后，该电池包被安装到小鹏G6车型上，实测仍能继续使用，展现了其出色的防护能力。

紧接着，装载有该电池包的小鹏G6被送入-30℃的冷库中模拟极地环境，冰冻长达8小时。随后，车辆直接进行补能测试。在极寒条件下，该电池从10%充至80%仅需16分钟，最高充电功率达到310千瓦。这一表现远超常规水平，彰显了小鹏5C超充AI电池在极端环境下的卓越补能能力。

测试并未就此结束。补能结束后，5人乘坐这辆小鹏G6进行了电耗测试。在空调设置为20摄氏度、高速最高车速达到126km/h的条件下，车辆用时1小时18分钟行驶了66.1公里，表显平均能耗为14kWh/100km。对于一台中型纯电SUV而言，这一成绩相当优秀，进一步证明了小鹏5C超充AI电池在实际使用中的高效能表现。

此次测试不仅展示了小鹏5C超充AI电池在安全性、补能速度以及实际使用效能方面的卓越表现，也彰显了小鹏汽车在新能源汽车技术领域的创新实力。

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