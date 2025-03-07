董明珠建议没找到理想工作可先就业 应珍惜每一次工作机会

站长之家（ChinaZ.com）3月7日 消息:近日，全国人大代表、格力电器董事长董明珠在接受媒体采访时，针对当前大学生就业问题和企业间人才流动现象发表了自己的看法。

董明珠首先对即将步入社会的大学生寄予厚望，她建议大学生在面对就业选择时，如果一时未能找到完全理想的工作，不妨先步入社会，积累经验和技能。董明珠认为，就业是一个不断学习和成长的过程，大学生应珍惜每一次工作机会，在实践中逐步明确自己的职业方向。

在谈及企业间人才流动现象时，董明珠的言辞显得颇为严厉。她指出，当前一些企业采取“挖人”的方式获取人才，这种行为无异于“小偷”。董明珠强调，人才是企业经过长时间培养而成的宝贵资源，其他企业轻而易举地将这些人才挖走，不仅对被挖企业造成损失，也损害了行业的公平竞争环境。

董明珠明确表示，格力电器自身坚决拒绝挖人行为。她认为，挖走别人培养多年的人才，实际上是对他人劳动成果的窃取。而这种行为之所以能成功，往往是因为挖人企业提供了更高的薪酬。然而，这并不能成为挖人的正当理由，因为道德和公平竞争的原则远比金钱更重要。

此外，董明珠还提到，对于被挖走的员工，离职时需要给公司赔付一定的费用。她认为，公司在员工身上投入了大量的财力、人力、物力和时间进行培养，员工在离职时理应为公司的付出做出一定的补偿。这不仅是对公司利益的维护，也是对员工职业道德的一种要求。

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