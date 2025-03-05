高德地图：红绿灯AI领航功能再增6城

站长之家（ChinaZ.com）3月5日 消息:2025年3月5日，高德地图宣布其红绿灯AI领航功能再次升级，新增南京、无锡、合肥、长春、太原、惠州6个城市。这一功能的扩展标志着高德地图从静态的红绿灯倒计时向动态的AI领航交互转变，为用户提供了更加智能和舒适的驾车导航体验。

红绿灯AI领航功能的核心优势在于其动态交互性。与传统的红绿灯倒计时功能相比，AI领航不仅提供实时的红绿灯状态信息，还能结合周围车辆和灯态进行智能判断，为用户提供过灯建议。用户无需主动查看红绿灯状态，只需听从AI的语音播报即可做出驾驶决策，从而避免了驾驶过程中的决策分心，显著提升了通行效率和安全性。

例如，当红灯即将变绿时，高德地图会通过语音播报提醒用户“请起步”，并在前车驶出时及时通知用户。此外，系统还会根据用户的过灯概率提供通行预测和驾驶建议，通过视觉和语音结合的方式，为用户提供实时可靠的红绿灯通行信息，最大程度地消除驾驶过程中的不确定性。

此前，红绿灯AI领航功能已在包括北京、成都、西安、郑州、济南、哈尔滨、大连、泉州、常州、宁波、绍兴、嘉兴、金华在内的13个城市上线。此次新增的6个城市需要用户报名获得体验资格。用户可以打开高德APP，搜索“红绿灯AI领航”进行抢先体验。

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