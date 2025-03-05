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京东2025实习计划启动:万名岗位聚焦大模型与具身智能

2025-03-05 15:20 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月5日 消息:近日，京东正式宣布2025年JD YOUNG实习生计划（简称JDY）全面启动。据悉，此次计划将开放超过1万个可留用的实习岗位，其中2025年3月至5月将集中释放5000余个实习机会，为广大高校学生提供广阔的职业发展平台。

此次JDY项目不仅规模空前，还推出了备受瞩目的“校招直通卡”政策，旨在通过早期实习锁定优秀人才。对于2026届学生，表现优异者最早可在5月获得正式校招录用函;而对于2027届及以后年级的学生，实习期间表现出色者则有机会获得TET管培生计划或JD STAR新星计划的终试直通卡，提前锁定未来职业机会。

京东

值得关注的是，今年JDY项目在技术领域投入力度显著加大，特别是在大模型、搜索广告推荐、运筹优化、大数据以及具身智能等前沿技术方向开放了大量岗位。京东表示，这些岗位将为实习生提供丰富的数据资源和强大的计算支持，助力他们在真实业务场景中实现创新突破。据透露，JDY产研类实习生的月收入将超过万元，极具吸引力。此举不仅体现了京东对技术人才的渴求，也展现了其推动行业技术进步的决心。

业内人士分析，京东此次大规模招聘实习生并聚焦前沿技术领域，既是对企业未来发展的战略布局，也是对年轻人才的深度赋能。随着数字经济和智能技术的快速发展，京东通过JDY项目为学生提供了与行业顶尖技术接轨的机会，同时也为自身储备了大量高素质人才。这一计划的推出无疑将进一步巩固京东在电商及技术领域的领先地位。

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