AI日报：可生成汉字！智谱开源文生图模型CogView4；大模型工具Ollama存在严重漏洞；腾讯元宝下载量超DeepSeek

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1、智谱发布首个能生成汉字的开源文生图模型CogView4

2025年3月4日，北京智谱华章科技有限公司推出了CogView4，这是首个支持生成汉字的开源文生图模型，具备强大的双语输入和图像生成能力。该模型在DPG-Bench基准测试中排名第一，成为开源文生图模型中的SOTA，支持任意分辨率和复杂语义对齐，满足广告和短视频等领域的需求。

【AiBase提要:】 🎨 CogView4是首个支持生成汉字的开源文生图模型，具备强大的双语输入能力。 🚀 该模型在DPG-Bench基准测试中排名第一，成为开源文生图模型中的SOTA。 🔧 CogView4支持Apache2.0协议，后续将增加生态支持和微调工具包。 详情链接:https://github.com/THUDM/CogView4

2、重磅!MiniMax推全新图像生成模型 Image-01，使用成本仅为1/10

MiniMax最近推出了其首款文本到图像生成模型Image-01，标志着AI图像生成技术的新进展。该模型以其卓越的提示控制能力和视觉构图能力而备受瞩目，用户可以创造出逻辑一致且艺术感十足的图像。此外，Image-01的高效批处理功能和极具竞争力的价格，使得专业级AI创作变得更加易于获取。用户能够以更低的成本体验到电影级质量的图像，极大地拓展了他们的创意空间。

【AiBase提要:】 🌟 Image-01是一款全新的文本到图像生成模型，旨在拓展用户的创意空间。 🎨 该模型具备精确的提示控制和卓越的视觉构图能力，能够产生逻辑一致且艺术感十足的图像。 💰 Image-01的服务费用仅为同类产品的十分之一，使专业级 AI 创作变得更加易于获取。 详情链接:https://www.minimax.io/platform/login

3、腾讯元宝下载量超DeepSeek 登顶苹果免费App下载榜第一

腾讯元宝在苹果中国区App Store的免费App下载排行榜上取得了显著成就，成功超越DeepSeek，成为下载量最高的应用。腾讯公司通过加强推广和技术升级，提升了元宝的曝光率和吸引力，尤其是在微信平台的整合方面，用户体验得到了极大改善。

【AiBase提要:】 📊 腾讯元宝成功超越DeepSeek，成为苹果免费App下载榜首。 📱 腾讯加大对元宝的推广力度，尤其是在微信平台的曝光。 🚀 技术升级和功能优化为元宝的快速发展提供了保障。

4、秘塔AI搜索上线「视频」搜索功能

2025年3月3日，上海秘塔网络科技有限公司推出了新的AI搜索功能，新增了视频搜索模块。这一功能通过分析大量视频内容，帮助用户更高效地找到所需的学习和娱乐视频。用户可以快速定位到感兴趣的视频，提升了搜索体验。

【AiBase提要:】 🎥 新增视频搜索模块，覆盖多模态数据，提升用户体验。 🔍 用户可快速定位到感兴趣的视频内容，如课程或广告分析。 🚀 接入DeepSeek R1推理模型，进一步增强搜索智能化水平。

5、颠覆城市建模!AI生成3D城市模型GaussianCity，生成速度提升60倍!

南洋理工大学的研究团队推出的GaussianCity技术在3D城市模型生成领域取得了显著突破。该技术实现了生成速度的60倍提升，并支持无边界的3D城市生成，已被CVPR2025接收。GaussianCity采用了创新的BEV-Point表示方法和空间感知的高斯属性解码器，极大地提升了计算效率和可扩展性。

【AiBase提要:】 🚀 GaussianCity技术实现了60倍的生成速度提升，打破传统方法的规模限制。 🌆 采用BEV-Point表示方法，显著降低显存需求，实现无边界的3D城市生成。 📈 该技术已开源，为虚拟现实、自动驾驶和城市规划等领域带来新的应用潜力。 详情链接:https://github.com/hzxie/GaussianCity

6、警惕安全隐患!Ollama 大模型工具被指存在严重漏洞

国家网络安全通报中心近期发布了针对开源跨平台大模型工具Ollama的安全预警，指出其在默认配置下存在严重安全漏洞，可能导致未授权访问和模型窃取等风险。专家分析表明，尤其是私有化部署用户面临更大风险，攻击者可利用这些漏洞进行数据泄露和服务中断等攻击。

【AiBase提要:】 🔍 Ollama的安全漏洞在默认配置下严重，特别是私有化部署用户风险显著。 💻 攻击者可利用未授权访问进行模型信息窃取和服务中断，带来重大损失。 🛡️ 用户需加强安全意识，及时排查隐患，发现攻击迹象应立即报告相关部门。

7、超强视频生成模型 Wan2.1GP:低配GPU也能搞定大片!

DeepBeepMeep团队推出的Wan2.1GP是一个针对低端GPU用户优化的视频生成模型，基于阿里巴巴的Wan2.1，旨在为缺乏高性能GPU资源的用户提供强大的视频生成能力。该模型在多个基准测试中表现优异，支持多种生成任务，并具备中英文文本生成能力，标志着视频生成技术的一个重要进步。

【AiBase提要:】 👍 SOTA 性能: Wan2.1GP在多个基准测试中表现优异，超过现有开源和商业解决方案。 🖥️ 兼容性强: 仅需8.19GB显存，支持几乎所有消费级GPU，适合低端用户。 📜 多任务支持: 支持文本到视频、图像到视频等多种生成任务，并具备中英文文本生成能力。 详情链接:https://github.com/deepbeepmeep/Wan2GP

8、火山引擎宣布大模型应用开源:上线“大模型应用实验室”，释放 AI 创新潜力

火山引擎通过X平台宣布大模型应用正式开源，并推出全新“大模型应用实验室”平台。这一举措标志着其在AI技术生态建设上的重大突破，旨在加速开发者社区的创新步伐。开源应用涵盖手机助手、Deep Research等前沿AI工具，受到用户热议，展现了火山引擎在技术上的领先实力。

【AiBase提要:】 📱 开源应用包括手机助手、Deep Research等，提供多种AI工具，促进开发者创新。 🌐 “大模型应用实验室”上线，为开发者和研究人员提供开放实验环境，探索大模型应用潜力。 💬 社区反响热烈，用户认为这一举措降低了AI开发门槛，推动行业协作与创新。

9、QQ浏览器推出“AI作文辅导”功能

QQ浏览器推出的“AI作文辅导”功能旨在帮助学生提升写作能力，而不仅仅是提供答案。该功能通过全流程的写作技巧辅导，帮助学生在立意、提纲、素材和范文生成的每一步中获得指导。AI工具强调辅助作用，鼓励学生多阅读和思考，以掌握写作技巧，而非简单复制粘贴。

【AiBase提要:】 🧠 AI作文辅导功能帮助学生在写作过程中提升能力，而不仅仅是提供答案。 📚 该功能通过全流程指导，涵盖立意、提纲、素材和范文生成的每一步。 ✍️ QQ浏览器强调多阅读和思考的重要性，鼓励学生掌握写作技巧。

10、Anthropic融资35亿美元，估值飙升至615亿美元

Anthropic近日完成了35亿美元的E轮融资，融资后估值达到615亿美元，显示出投资者对AI市场的持续热情。此次融资由Lightspeed Venture Partners领投，吸引了众多知名投资者的参与，资金将用于推进下一代AI系统的开发。尽管市场竞争激烈，Anthropic依然专注于B2B战略，致力于为全球企业提供技术支持。

【AiBase提要:】 💵 Anthropic完成35亿美元E轮融资，估值达到615亿美元，显示出投资者对AI市场的持续热情。 📈 公司年收入在2024年达到了10亿美元，同比增长十倍，并在2025年初再次增长30%。 🤝 亚马逊和谷歌分别向Anthropic投资80亿美元和30亿美元，支持其B2B战略。

11、从编码到创意写作 xAI Grok-3击败 GPT4.5全能登顶大模型竞技场

xAI最近推出的Grok-3模型在Chatbot Arena排行榜上表现出色，凭借微弱优势超越了GPT4.5-Preview。这款名为“grok-3preview-02-24”的模型在多个领域展现了卓越性能，包括编码、数学、创意写作等。尽管被称为最新生产模型，但“preview”一词暗示其仍在测试阶段，可能引发对其生产就绪性的讨论。

【AiBase提要:】 🏆 Grok-3在Chatbot Arena中以微弱优势超越了GPT4.5-Preview，获得超过3，000票，表现卓越。 🧠 模型在困难提示、编码、数学问题、创意写作等多个领域表现出色，显示出其强大的能力。 🔍 Chatbot Arena使用Elo评级系统进行模型排名，标志着xAI在AI领域的显著进展。

12、雷军两会建议:建议加强“AI换脸拟声”违法侵权重灾区治理

在2025全国两会上，小米集团创始人雷军提出五项重要建议，旨在推动自动驾驶、智能网联新能源汽车、人工智能终端等领域的发展。他强调了完善人工智能终端标准体系的重要性，呼吁制定以用户体验为导向的智能化分级标准，并强化国际国内标准的有效衔接。

【AiBase提要:】 🚗 加快推进自动驾驶量产，提升技术应用效率。 🔋 发展智能网联新能源汽车产业生态，促进绿色出行。 ⚖️ 加强对“AI换脸拟声”违法侵权的治理，保护用户权益。

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