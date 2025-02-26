Phone用户福音!Adobe Photoshop今日上线，功能丰富且免费部分多

站长之家(ChinaZ.com) 2月26日 消息:在Photoshop登陆iPad五年后，Adobe终于将其广受欢迎的照片编辑软件带到了iPhone平台。从即日起，用户可以在iPhone上使用Adobe Photoshop，随时随地无损编辑图像。

Adobe为iPhone版Photoshop设计了全新的UI，使其在iPhone上的操作与iPad上一样简便。iPhone摄影师、数字艺术家和内容创作者如今能在旅途中轻松编辑图像。软件保留了用户熟悉的功能，如选择、图层和蒙版等。其中，点击选择工具方便用户替换、删除或重新上色图像部分，斑点治疗刷则能快速清除干扰。

Adobe Firefly生成功能也可供使用，涵盖生成填充和生成扩展等内容。这些功能大多免费提供，不过也有额外的高级功能包含在订阅服务中。具体高级功能包括:访问Photoshop网络版、扩展访问萤火虫驱动工具（如生成相似和参考图像）、访问超20，000种字体、增强选择工具(如对象选择和魔术棒)、高级删除和编辑工具(如删除工具、克隆印章和内容感知填充)、变亮和变暗工具等。

iPhone版Photoshop要求iOS17系统，今天晚些时候可从App Store下载。已通过Creative Cloud All - Apps bundle购买Photoshop的用户，或者只购买Photoshop或摄影应用bundle的用户，可使用高级功能。

新手或只想体验Photoshop Mobile的用户，可每月花7.99美元或每年69.99美元购买，这一套餐包括iPhone和iPad版Photoshop以及网络访问权限。另外，安卓用户也有望在今年晚些时候使用Photoshop。

（举报）