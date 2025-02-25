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真我Neo7 SE正式发布：售价1530元起

2025-02-25 17:08 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月25日 消息:今天下午，真我Neo7SE正式发布。此次发布的真我Neo7SE在售价与配置上均展现出强大的竞争力，为消费者提供了丰富的选择。

具体而言，真我Neo7SE推出了多个存储版本以满足不同用户需求。其中，8GB+256GB版本售价为1799元，12GB+256GB版本为1899元，12GB+512GB版本售价为2199元，而最高配置的16GB+512GB版本则定价为2499元。值得一提的是，得益于国家补贴政策，消费者实际到手价格更为亲民，分别为1530元、1615元、1870元和2125元。

同档最强性能神机！真我Neo7 SE正式发布： 1530 元起

在核心配置方面，真我Neo7SE同样不负众望。该机搭载了6.78英寸、亮度高达6000尼特的护眼直屏，为用户带来舒适的视觉体验。处理器方面，真我Neo7SE采用了联发科最新推出的旗舰级芯片天玑8400-MAX，该芯片采用全大核设计，由八个Cortex-A725核心组成，最高主频可达3.25GHz。相较于上一代芯片，CPU多核性能提升了41%，GPU峰值性能也提升了24%。

影像方面，真我Neo7SE前置1600万像素摄像头，后置则配备了5000万像素主摄和800万像素超广角镜头，能够满足用户日常拍照和记录生活的需求。续航方面，该机内置7000毫安时大容量电池，支持80W闪充技术，让用户告别电量焦虑。同时，真我Neo7SE还支持IP69、IP68、IP66级防尘防水功能，为用户的使用安全提供了有力保障。

参与首销的用户还可以享受价值338元的四年电池保服务和一年进水保服务。

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