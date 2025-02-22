2025年2月国产网络游戏版号下发 共110款游戏过审

站长之家(ChinaZ.com) 2月22日 消息:国家新闻出版署正式公布了2025年2月份的游戏审批结果，本次共有110款国产游戏及3款进口游戏成功获得版号。
在众多获批游戏中，备受玩家关注的《植物大战僵尸3》中国版终于顺利过审，预示着这款经典游戏的续作即将正式登陆中国市场。
据了解，该游戏的官方微博曾在2024年12月20日发布消息称，将兑现对中国玩家的承诺，不仅保留了前作中广受欢迎的自由搭配卡组功能，还基于中国文化，新增了独特的植物、僵尸和地图设计，如国风植物“人参”等，为玩家带来全新的游戏体验。
|序号
|名称
|申报类别
|出版单位
|运营单位
|批复文号
|出版物号
|批准时间
|1
|百战奇兵
|移动
|方圆电子音像出版社有限责任公司
|厦门冬游网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕260号
|ISBN978-7-498-14573-4
|2025年02月20日
|2
|宝宝拼图挑战
|移动-休闲益智
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|北京乐杰轮科技有限公司
|国新出审〔2025〕261号
|ISBN978-7-498-14574-1
|2025年02月20日
|3
|碧优蒂小镇
|移动
|广东海燕电子音像出版社有限公司
|深圳零点一娱乐科技有限公司
|国新出审〔2025〕262号
|ISBN978-7-498-14575-8
|2025年02月20日
|4
|冰上冲刺
|移动-休闲益智
|杭州润趣科技有限公司
|天津新创元科技有限公司
|国新出审〔2025〕263号
|ISBN978-7-498-14576-5
|2025年02月20日
|5
|不良人:破局
|移动
|四川数字出版传媒有限公司
|成都艾奇普科技有限公司
|国新出审〔2025〕264号
|ISBN978-7-498-14577-2
|2025年02月20日
|6
|不朽箴言
|移动、客户端
|成都金山数字娱乐科技有限公司
|成都金山世游卓立科技有限公司
|国新出审〔2025〕265号
|ISBN978-7-498-14578-9
|2025年02月20日
|7
|超次元战机
|移动-休闲益智
|天津新创元科技有限公司
|海南爱乐游文化发展有限公司
|国新出审〔2025〕266号
|ISBN978-7-498-14579-6
|2025年02月20日
|8
|冲冲骑士
|移动
|时代新媒体出版社有限责任公司
|安徽盈趣网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕267号
|ISBN978-7-498-14580-2
|2025年02月20日
|9
|冲冲指挥官
|移动
|上海双盟网络科技有限公司
|北京快乐点点科技有限公司
|国新出审〔2025〕268号
|ISBN978-7-498-14581-9
|2025年02月20日
|10
|厨神模拟器
|移动
|北京联合出版有限责任公司
|北京棕榈创想科技有限公司
|国新出审〔2025〕269号
|ISBN978-7-498-14582-6
|2025年02月20日
|11
|大店小二
|移动
|上海易娱网络科技有限公司
|上海手游天下数字科技有限公司
|国新出审〔2025〕270号
|ISBN978-7-498-14583-3
|2025年02月20日
|12
|大荒传说
|移动-休闲益智
|上海晨路信息科技股份有限公司
|上海晶竹昊翰网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕271号
|ISBN978-7-498-14584-0
|2025年02月20日
|13
|大业之路
|移动
|上海锦游网络技术有限公司
|上海汇士盈网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕272号
|ISBN978-7-498-14585-7
|2025年02月20日
|14
|蛋蛋星球
|移动-休闲益智
|成都电子科大出版社有限责任公司
|成都蓝飞互娱科技有限公司
|国新出审〔2025〕273号
|ISBN978-7-498-14586-4
|2025年02月20日
|15
|钓鱼大乱斗
|移动-休闲益智
|湖南电子音像出版社有限责任公司
|上海逸茗轩网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕274号
|ISBN978-7-498-14587-1
|2025年02月20日
|16
|钓鱼之地
|移动-休闲益智
|杭州群游科技有限公司
|宜宾连尚软件科技有限公司
|国新出审〔2025〕275号
|ISBN978-7-498-14588-8
|2025年02月20日
|17
|动物栏:桌面牧场
|客户端
|江苏凤凰电子音像出版社有限公司
|石家庄友曼网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕276号
|ISBN978-7-498-14589-5
|2025年02月20日
|18
|多鱼大亨
|移动-休闲益智
|上海双盟网络科技有限公司
|上海茹风网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕277号
|ISBN978-7-498-14590-1
|2025年02月20日
|19
|飞机大师
|移动-休闲益智
|辽宁电子出版社有限责任公司
|深圳市欢乐时刻科技有限公司
|国新出审〔2025〕278号
|ISBN978-7-498-14591-8
|2025年02月20日
|20
|奋斗小城主
|移动
|上海科学技术文献出版社有限公司
|上海昱锦信息科技有限公司
|国新出审〔2025〕279号
|ISBN978-7-498-14592-5
|2025年02月20日
|21
|疯狂征战
|移动
|上海锦游网络技术有限公司
|上海龙魂科技有限公司
|国新出审〔2025〕280号
|ISBN978-7-498-14593-2
|2025年02月20日
|22
|格斗山海
|移动
|江苏凤凰数字传媒有限公司
|苏州同艺互娱网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕281号
|ISBN978-7-498-14594-9
|2025年02月20日
|23
|攻城之路
|移动-休闲益智
|上海晨路信息科技股份有限公司
|上海茉晶兰网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕282号
|ISBN978-7-498-14595-6
|2025年02月20日
|24
|黑环:奈落之眼
|移动
|重庆华龙网集团股份有限公司
|重庆环游者网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕283号
|ISBN978-7-498-14596-3
|2025年02月20日
|25
|幻域战神
|移动
|上海触控科技发展有限公司
|上海飞谐网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕284号
|ISBN978-7-498-14597-0
|2025年02月20日
|26
|灰烬哨兵
|移动
|广东音像出版社有限公司
|广州市木石网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕285号
|ISBN978-7-498-14598-7
|2025年02月20日
|27
|魂之烙印
|客户端
|上海电子出版有限公司
|上海蝶同信息技术有限公司
|国新出审〔2025〕286号
|ISBN978-7-498-14599-4
|2025年02月20日
|28
|伙伴弹途
|移动-休闲益智
|炫彩互动网络科技有限公司
|厦门语柠网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕287号
|ISBN978-7-498-14600-7
|2025年02月20日
|29
|剑与掌门
|移动-休闲益智
|辽宁电子出版社有限责任公司
|海南易博士网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕288号
|ISBN978-7-498-14601-4
|2025年02月20日
|30
|江湖田园
|移动
|上海乐蜀网络科技股份有限公司
|上海风粒网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕289号
|ISBN978-7-498-14602-1
|2025年02月20日
|31
|觉醒零
|移动
|上海科学技术文献出版社有限公司
|上海启禅网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕290号
|ISBN978-7-498-14603-8
|2025年02月20日
|32
|杰克特攻队
|移动
|湖南电子音像出版社有限责任公司
|沈阳洛云网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕291号
|ISBN978-7-498-14604-5
|2025年02月20日
|33
|解谜高手
|移动-休闲益智
|宁波东海岸电子音像出版社有限公司
|深圳市四海软件有限公司
|国新出审〔2025〕292号
|ISBN978-7-498-14605-2
|2025年02月20日
|34
|解压工坊
|移动-休闲益智
|炫彩互动网络科技有限公司
|北京尚乐科技有限公司
|国新出审〔2025〕293号
|ISBN978-7-498-14606-9
|2025年02月20日
|35
|九界问仙
|移动
|广州谷得网络科技有限公司
|杭州沁游网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕294号
|ISBN978-7-498-14607-6
|2025年02月20日
|36
|决胜奇兵
|移动-休闲益智
|广东太平洋电子出版社有限公司
|广州很爱网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕295号
|ISBN978-7-498-14608-3
|2025年02月20日
|37
|恐龙快点逃
|移动-休闲益智
|浙江出版集团数字传媒有限公司
|南京摩佰科信息科技有限公司
|国新出审〔2025〕296号
|ISBN978-7-498-14609-0
|2025年02月20日
|38
|昆图斯传说
|移动
|方圆电子音像出版社有限责任公司
|北京瓦力网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕297号
|ISBN978-7-498-14610-6
|2025年02月20日
|39
|来吧!中餐厅
|移动
|北京联合出版有限责任公司
|成都零下七度科技有限公司
|国新出审〔2025〕298号
|ISBN978-7-498-14611-3
|2025年02月20日
|40
|乐守防线
|移动
|上海文艺音像电子出版社有限公司
|上海呦鹿网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕299号
|ISBN978-7-498-14612-0
|2025年02月20日
|41
|累趴侠
|客户端、游戏机（Nintendo Switch）游戏
|厦门雷霆互动网络有限公司
|北京交典创艺数字科技有限公司
|国新出审〔2025〕300号
|ISBN978-7-498-14613-7
|2025年02月20日
|42
|黎明号角
|移动
|华东师范大学电子音像出版社有限公司
|上海内向猫网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕301号
|ISBN978-7-498-14614-4
|2025年02月20日
|43
|灵兽大冒险
|移动、客户端
|浙江出版集团数字传媒有限公司
|杭州网易雷火科技有限公司
|国新出审〔2025〕302号
|ISBN978-7-498-14615-1
|2025年02月20日
|44
|龙游围棋
|移动-休闲益智
|辽宁电子出版社有限责任公司
|南通蓝精灵网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕303号
|ISBN978-7-498-14616-8
|2025年02月20日
|45
|乱斗篮球
|移动-休闲益智
|杭州群游科技有限公司
|杭州万匠软件科技有限公司
|国新出审〔2025〕304号
|ISBN978-7-498-14617-5
|2025年02月20日
|46
|乱世奇兵
|移动
|重庆天健电子音像出版有限公司
|重庆极娱游科技有限公司
|国新出审〔2025〕305号
|ISBN978-7-498-14618-2
|2025年02月20日
|47
|乱世仙统
|移动
|厦门雷霆互动网络有限公司
|深圳雷霆信息技术有限公司
|国新出审〔2025〕306号
|ISBN978-7-498-14619-9
|2025年02月20日
|48
|螺丝转不停
|移动-休闲益智
|成都电子科大出版社有限责任公司
|武汉芯丰信息科技有限公司
|国新出审〔2025〕307号
|ISBN978-7-498-14620-5
|2025年02月20日
|49
|冒险守护
|移动
|上海乐蜀网络科技股份有限公司
|上海酷樽信息科技有限公司
|国新出审〔2025〕308号
|ISBN978-7-498-14621-2
|2025年02月20日
|50
|萌宠贪吃大比拼
|移动-休闲益智
|杭州紫府网络科技有限公司
|大为尚视（北京）网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕309号
|ISBN978-7-498-14622-9
|2025年02月20日
|51
|萌界纷争
|移动-休闲益智
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|武汉玩九网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕310号
|ISBN978-7-498-14623-6
|2025年02月20日
|52
|梦幻枪战
|移动-休闲益智
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|北京掌上易游科技有限公司
|国新出审〔2025〕311号
|ISBN978-7-498-14624-3
|2025年02月20日
|53
|梦幻台球
|移动-休闲益智
|上海双盟网络科技有限公司
|上海沛炫网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕312号
|ISBN978-7-498-14625-0
|2025年02月20日
|54
|咪嘟五子连珠
|移动-休闲益智
|方圆电子音像出版社有限责任公司
|沈阳纵艺科技有限公司
|国新出审〔2025〕313号
|ISBN978-7-498-14626-7
|2025年02月20日
|55
|魔龙大作战
|移动-休闲益智
|上海锦游网络技术有限公司
|上海就去玩网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕314号
|ISBN978-7-498-14627-4
|2025年02月20日
|56
|逆转冒险
|移动-休闲益智
|北京联合出版有限责任公司
|成都吉安磊信息技术有限公司
|国新出审〔2025〕315号
|ISBN978-7-498-14628-1
|2025年02月20日
|57
|凝渊
|移动
|上海电子出版有限公司
|拾梦文化发展（上海）有限公司
|国新出审〔2025〕316号
|ISBN978-7-498-14629-8
|2025年02月20日
|58
|奇异秘境
|移动-休闲益智
|成都电子科大出版社有限责任公司
|成都木木互娱科技有限公司
|国新出审〔2025〕317号
|ISBN978-7-498-14630-4
|2025年02月20日
|59
|千面传说
|移动-休闲益智
|上海晨路信息科技股份有限公司
|上海旷映信息科技有限公司
|国新出审〔2025〕318号
|ISBN978-7-498-14631-1
|2025年02月20日
|60
|霸业苍穹
|移动
|河北冠林数字出版有限公司
|北京九州万相科技有限公司
|国新出审〔2025〕319号
|ISBN978-7-498-14632-8
|2025年02月20日
|61
|青之驱魔师:异时线
|移动
|成都盈众九州网络科技有限公司
|上海喵斯拉网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕320号
|ISBN978-7-498-14633-5
|2025年02月20日
|62
|轻松走位
|移动-休闲益智
|杭州紫府网络科技有限公司
|杭州紫府网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕321号
|ISBN978-7-498-14634-2
|2025年02月20日
|63
|球出没
|移动-休闲益智
|宁波东海岸电子音像出版社有限公司
|深圳市禅游科技股份有限公司
|国新出审〔2025〕322号
|ISBN978-7-498-14635-9
|2025年02月20日
|64
|趣味卡车训练营
|移动-休闲益智
|浙江出版集团数字传媒有限公司
|北京光耀大地科技有限公司
|国新出审〔2025〕323号
|ISBN978-7-498-14636-6
|2025年02月20日
|65
|人类纪元:崛起
|移动
|浙江出版集团数字传媒有限公司
|深圳市拇指游玩科技有限公司
|国新出审〔2025〕324号
|ISBN978-7-498-14637-3
|2025年02月20日
|66
|荣耀冒险王
|移动-休闲益智
|上海乐蜀网络科技股份有限公司
|上海烽玩网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕325号
|ISBN978-7-498-14638-0
|2025年02月20日
|67
|荣耀之巅
|移动
|黑龙江龙华数字出版股份有限公司
|深圳市小熊互娱网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕326号
|ISBN978-7-498-14639-7
|2025年02月20日
|68
|三国特攻队
|移动
|上海恺英网络科技有限公司
|上海恺英软件技术有限公司
|国新出审〔2025〕327号
|ISBN978-7-498-14640-3
|2025年02月20日
|69
|三国志幻想大陆2:枭之歌
|移动、客户端
|江苏凤凰数字传媒有限公司
|苏州营火信息技术有限公司
|国新出审〔2025〕328号
|ISBN978-7-498-14641-0
|2025年02月20日
|70
|山海鲲鲲
|移动
|广东海燕电子音像出版社有限公司
|广州星嘉信息科技有限公司
|国新出审〔2025〕329号
|ISBN978-7-498-14642-7
|2025年02月20日
|71
|山海有神焉
|移动
|广东太平洋电子出版社有限公司
|广州喵趣信息科技有限公司
|国新出审〔2025〕330号
|ISBN978-7-498-14643-4
|2025年02月20日
|72
|闪耀的奇迹
|移动-休闲益智
|上海商国网络科技发展有限公司
|上海商国网络科技发展有限公司
|国新出审〔2025〕331号
|ISBN978-7-498-14644-1
|2025年02月20日
|73
|神奇海洋馆
|移动-休闲益智
|杭州群游科技有限公司
|杭州游猫网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕332号
|ISBN978-7-498-14645-8
|2025年02月20日
|74
|神装小骑士
|移动
|海南省电子音像出版社有限公司
|海南玖玖发网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕333号
|ISBN978-7-498-14646-5
|2025年02月20日
|75
|失落城堡2
|客户端
|海南省电子音像出版社有限公司
|海南星之眼科技有限公司
|国新出审〔2025〕334号
|ISBN978-7-498-14647-2
|2025年02月20日
|76
|史小坑当岛主
|移动-休闲益智
|宁波东海岸电子音像出版社有限公司
|珠海顶峰互动科技有限公司
|国新出审〔2025〕335号
|ISBN978-7-498-14648-9
|2025年02月20日
|77
|水杯大冒险
|移动-休闲益智
|杭州乐港科技有限公司
|杭州妙珠网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕336号
|ISBN978-7-498-14649-6
|2025年02月20日
|78
|坦克大战之终极之战
|客户端
|上海同济大学电子音像出版社有限公司
|上海冒险岛信息技术有限公司
|国新出审〔2025〕337号
|ISBN978-7-498-14650-2
|2025年02月20日
|79
|探险家联盟
|移动
|广东海燕电子音像出版社有限公司
|广州煋禾网络有限公司
|国新出审〔2025〕338号
|ISBN978-7-498-14651-9
|2025年02月20日
|80
|特种车辆驾驶模拟
|移动-休闲益智
|杭州紫府网络科技有限公司
|北京赛诺斯科技发展有限责任公司
|国新出审〔2025〕339号
|ISBN978-7-498-14652-6
|2025年02月20日
|81
|天道旅人
|移动
|四三九九网络股份有限公司
|四三九九网络股份有限公司
|国新出审〔2025〕340号
|ISBN978-7-498-14653-3
|2025年02月20日
|82
|天空之塔
|移动
|杭州渡口网络科技有限公司
|海南刹那网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕341号
|ISBN978-7-498-14654-0
|2025年02月20日
|83
|王牌摩托
|移动-休闲益智
|宁波东海岸电子音像出版社有限公司
|深圳市来玩科技有限公司
|国新出审〔2025〕342号
|ISBN978-7-498-14655-7
|2025年02月20日
|84
|望山异兽
|移动
|广州谷得网络科技有限公司
|海南七鸥网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕343号
|ISBN978-7-498-14656-4
|2025年02月20日
|85
|吾剑之路
|移动
|海南省电子音像出版社有限公司
|海南临游科技有限公司
|国新出审〔2025〕344号
|ISBN978-7-498-14657-1
|2025年02月20日
|86
|西瓜派对
|移动、游戏机（Nintendo Switch）游戏
|四川数字出版传媒有限公司
|极米科技股份有限公司
|国新出审〔2025〕345号
|ISBN978-7-498-14658-8
|2025年02月20日
|87
|仙尘小径
|移动-休闲益智
|波克科技集团有限公司
|世熠网络科技（上海）有限公司
|国新出审〔2025〕346号
|ISBN978-7-498-14659-5
|2025年02月20日
|88
|仙王请留步
|移动
|上海电子出版有限公司
|上海玮骐科技有限公司
|国新出审〔2025〕347号
|ISBN978-7-498-14660-1
|2025年02月20日
|89
|小鸡料理王
|移动-休闲益智
|上海锦游网络技术有限公司
|上海珩策网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕348号
|ISBN978-7-498-14661-8
|2025年02月20日
|90
|小小兵者
|移动-休闲益智
|杭州群游科技有限公司
|深圳游点好玩科技有限公司
|国新出审〔2025〕349号
|ISBN978-7-498-14662-5
|2025年02月20日
|91
|小小花园
|移动-休闲益智
|咪咕互动娱乐有限公司
|南京伦焰网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕350号
|ISBN978-7-498-14663-2
|2025年02月20日
|92
|小镇派对
|移动-休闲益智
|北京中科奥科技有限公司
|上海趣滋滋网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕351号
|ISBN978-7-498-14664-9
|2025年02月20日
|93
|心动花城
|移动-休闲益智
|上海乐蜀网络科技股份有限公司
|上海翌昇游网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕352号
|ISBN978-7-498-14665-6
|2025年02月20日
|94
|新凡人修仙传2
|移动
|咪咕互动娱乐有限公司
|北京优联互动网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕353号
|ISBN978-7-498-14666-3
|2025年02月20日
|95
|星河计划
|移动-休闲益智
|炫彩互动网络科技有限公司
|北京轻舟创游科技有限公司
|国新出审〔2025〕354号
|ISBN978-7-498-14667-0
|2025年02月20日
|96
|星烬·烛耀山海
|客户端
|华东师范大学电子音像出版社有限公司
|上海心柒网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕355号
|ISBN978-7-498-14668-7
|2025年02月20日
|97
|演义不能停
|移动
|上海文艺音像电子出版社有限公司
|上海冠航网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕356号
|ISBN978-7-498-14669-4
|2025年02月20日
|98
|妖怪不要跑
|移动
|上海绿岸网络科技股份有限公司
|上海墨痕斋信息技术有限公司
|国新出审〔2025〕357号
|ISBN978-7-498-14670-0
|2025年02月20日
|99
|一波超人2
|移动
|咪咕互动娱乐有限公司
|广州格斗之星科技有限公司
|国新出审〔2025〕358号
|ISBN978-7-498-14671-7
|2025年02月20日
|100
|一根木棍闯天涯
|移动-休闲益智
|上海晨路信息科技股份有限公司
|上海宠智信息科技有限公司
|国新出审〔2025〕359号
|ISBN978-7-498-14672-4
|2025年02月20日
|101
|勇闯奇异岛
|移动-休闲益智
|杭州紫府网络科技有限公司
|北京璀璨互联科技有限公司
|国新出审〔2025〕360号
|ISBN978-7-498-14673-1
|2025年02月20日
|102
|勇者防御
|移动
|天津新创元科技有限公司
|天津嘉翔软件有限公司
|国新出审〔2025〕361号
|ISBN978-7-498-14674-8
|2025年02月20日
|103
|勇者乱斗
|移动-休闲益智
|成都电子科大出版社有限责任公司
|海南森通网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕362号
|ISBN978-7-498-14675-5
|2025年02月20日
|104
|勇者突围
|移动-休闲益智
|方圆电子音像出版社有限责任公司
|广州晟越信息技术有限公司
|国新出审〔2025〕363号
|ISBN978-7-498-14676-2
|2025年02月20日
|105
|元气骑士大乱斗
|移动
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|深圳凉屋广厦科技有限公司
|国新出审〔2025〕364号
|ISBN978-7-498-14677-9
|2025年02月20日
|106
|爪爪特攻
|移动、客户端
|江苏凤凰电子音像出版社有限公司
|江苏凤凰数字传媒有限公司
|国新出审〔2025〕365号
|ISBN978-7-498-14678-6
|2025年02月20日
|107
|指尖战歌
|移动-休闲益智
|杭州浮云网络科技有限公司
|海南数智云投网络科技有限公司
|国新出审〔2025〕366号
|ISBN978-7-498-14679-3
|2025年02月20日
|108
|秩序:新曙光
|移动、客户端
|辽宁电子出版社有限责任公司
|北京萌动世纪科技有限公司
|国新出审〔2025〕367号
|ISBN978-7-498-14680-9
|2025年02月20日
|109
|足球之城
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|河北冠林数字出版有限公司
|北京昱睿财富科技有限公司
|国新出审〔2025〕368号
|ISBN978-7-498-14681-6
|2025年02月20日
|110
|最强武装
|移动
|黑龙江龙华数字出版股份有限公司
|海南春回大地信息科技有限公司
|国新出审〔2025〕369号
|ISBN978-7-498-14682-3
|2025年02月20日
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