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2025年2月国产网络游戏版号下发 共110款游戏过审

2025-02-22 09:05 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月22日 消息:国家新闻出版署正式公布了2025年2月份的游戏审批结果，本次共有110款国产游戏及3款进口游戏成功获得版号。

在众多获批游戏中，备受玩家关注的《植物大战僵尸3》中国版终于顺利过审，预示着这款经典游戏的续作即将正式登陆中国市场。

据了解，该游戏的官方微博曾在2024年12月20日发布消息称，将兑现对中国玩家的承诺，不仅保留了前作中广受欢迎的自由搭配卡组功能，还基于中国文化，新增了独特的植物、僵尸和地图设计，如国风植物“人参”等，为玩家带来全新的游戏体验。

序号名称申报类别出版单位运营单位批复文号出版物号批准时间
1百战奇兵移动方圆电子音像出版社有限责任公司厦门冬游网络科技有限公司国新出审〔2025〕260号ISBN978-7-498-14573-42025年02月20日
2宝宝拼图挑战移动-休闲益智湖北省扬子江影音有限责任公司北京乐杰轮科技有限公司国新出审〔2025〕261号ISBN978-7-498-14574-12025年02月20日
3碧优蒂小镇移动广东海燕电子音像出版社有限公司深圳零点一娱乐科技有限公司国新出审〔2025〕262号ISBN978-7-498-14575-82025年02月20日
4冰上冲刺移动-休闲益智杭州润趣科技有限公司天津新创元科技有限公司国新出审〔2025〕263号ISBN978-7-498-14576-52025年02月20日
5不良人:破局移动四川数字出版传媒有限公司成都艾奇普科技有限公司国新出审〔2025〕264号ISBN978-7-498-14577-22025年02月20日
6不朽箴言移动、客户端成都金山数字娱乐科技有限公司成都金山世游卓立科技有限公司国新出审〔2025〕265号ISBN978-7-498-14578-92025年02月20日
7超次元战机移动-休闲益智天津新创元科技有限公司海南爱乐游文化发展有限公司国新出审〔2025〕266号ISBN978-7-498-14579-62025年02月20日
8冲冲骑士移动时代新媒体出版社有限责任公司安徽盈趣网络科技有限公司国新出审〔2025〕267号ISBN978-7-498-14580-22025年02月20日
9冲冲指挥官移动上海双盟网络科技有限公司北京快乐点点科技有限公司国新出审〔2025〕268号ISBN978-7-498-14581-92025年02月20日
10厨神模拟器移动北京联合出版有限责任公司北京棕榈创想科技有限公司国新出审〔2025〕269号ISBN978-7-498-14582-62025年02月20日
11大店小二移动上海易娱网络科技有限公司上海手游天下数字科技有限公司国新出审〔2025〕270号ISBN978-7-498-14583-32025年02月20日
12大荒传说移动-休闲益智上海晨路信息科技股份有限公司上海晶竹昊翰网络科技有限公司国新出审〔2025〕271号ISBN978-7-498-14584-02025年02月20日
13大业之路移动上海锦游网络技术有限公司上海汇士盈网络科技有限公司国新出审〔2025〕272号ISBN978-7-498-14585-72025年02月20日
14蛋蛋星球移动-休闲益智成都电子科大出版社有限责任公司成都蓝飞互娱科技有限公司国新出审〔2025〕273号ISBN978-7-498-14586-42025年02月20日
15钓鱼大乱斗移动-休闲益智湖南电子音像出版社有限责任公司上海逸茗轩网络科技有限公司国新出审〔2025〕274号ISBN978-7-498-14587-12025年02月20日
16钓鱼之地移动-休闲益智杭州群游科技有限公司宜宾连尚软件科技有限公司国新出审〔2025〕275号ISBN978-7-498-14588-82025年02月20日
17动物栏:桌面牧场客户端江苏凤凰电子音像出版社有限公司石家庄友曼网络科技有限公司国新出审〔2025〕276号ISBN978-7-498-14589-52025年02月20日
18多鱼大亨移动-休闲益智上海双盟网络科技有限公司上海茹风网络科技有限公司国新出审〔2025〕277号ISBN978-7-498-14590-12025年02月20日
19飞机大师移动-休闲益智辽宁电子出版社有限责任公司深圳市欢乐时刻科技有限公司国新出审〔2025〕278号ISBN978-7-498-14591-82025年02月20日
20奋斗小城主移动上海科学技术文献出版社有限公司上海昱锦信息科技有限公司国新出审〔2025〕279号ISBN978-7-498-14592-52025年02月20日
21疯狂征战移动上海锦游网络技术有限公司上海龙魂科技有限公司国新出审〔2025〕280号ISBN978-7-498-14593-22025年02月20日
22格斗山海移动江苏凤凰数字传媒有限公司苏州同艺互娱网络科技有限公司国新出审〔2025〕281号ISBN978-7-498-14594-92025年02月20日
23攻城之路移动-休闲益智上海晨路信息科技股份有限公司上海茉晶兰网络科技有限公司国新出审〔2025〕282号ISBN978-7-498-14595-62025年02月20日
24黑环:奈落之眼移动重庆华龙网集团股份有限公司重庆环游者网络科技有限公司国新出审〔2025〕283号ISBN978-7-498-14596-32025年02月20日
25幻域战神移动上海触控科技发展有限公司上海飞谐网络科技有限公司国新出审〔2025〕284号ISBN978-7-498-14597-02025年02月20日
26灰烬哨兵移动广东音像出版社有限公司广州市木石网络科技有限公司国新出审〔2025〕285号ISBN978-7-498-14598-72025年02月20日
27魂之烙印客户端上海电子出版有限公司上海蝶同信息技术有限公司国新出审〔2025〕286号ISBN978-7-498-14599-42025年02月20日
28伙伴弹途移动-休闲益智炫彩互动网络科技有限公司厦门语柠网络科技有限公司国新出审〔2025〕287号ISBN978-7-498-14600-72025年02月20日
29剑与掌门移动-休闲益智辽宁电子出版社有限责任公司海南易博士网络科技有限公司国新出审〔2025〕288号ISBN978-7-498-14601-42025年02月20日
30江湖田园移动上海乐蜀网络科技股份有限公司上海风粒网络科技有限公司国新出审〔2025〕289号ISBN978-7-498-14602-12025年02月20日
31觉醒零移动上海科学技术文献出版社有限公司上海启禅网络科技有限公司国新出审〔2025〕290号ISBN978-7-498-14603-82025年02月20日
32杰克特攻队移动湖南电子音像出版社有限责任公司沈阳洛云网络科技有限公司国新出审〔2025〕291号ISBN978-7-498-14604-52025年02月20日
33解谜高手移动-休闲益智宁波东海岸电子音像出版社有限公司深圳市四海软件有限公司国新出审〔2025〕292号ISBN978-7-498-14605-22025年02月20日
34解压工坊移动-休闲益智炫彩互动网络科技有限公司北京尚乐科技有限公司国新出审〔2025〕293号ISBN978-7-498-14606-92025年02月20日
35九界问仙移动广州谷得网络科技有限公司杭州沁游网络科技有限公司国新出审〔2025〕294号ISBN978-7-498-14607-62025年02月20日
36决胜奇兵移动-休闲益智广东太平洋电子出版社有限公司广州很爱网络科技有限公司国新出审〔2025〕295号ISBN978-7-498-14608-32025年02月20日
37恐龙快点逃移动-休闲益智浙江出版集团数字传媒有限公司南京摩佰科信息科技有限公司国新出审〔2025〕296号ISBN978-7-498-14609-02025年02月20日
38昆图斯传说移动方圆电子音像出版社有限责任公司北京瓦力网络科技有限公司国新出审〔2025〕297号ISBN978-7-498-14610-62025年02月20日
39来吧!中餐厅移动北京联合出版有限责任公司成都零下七度科技有限公司国新出审〔2025〕298号ISBN978-7-498-14611-32025年02月20日
40乐守防线移动上海文艺音像电子出版社有限公司上海呦鹿网络科技有限公司国新出审〔2025〕299号ISBN978-7-498-14612-02025年02月20日
41累趴侠客户端、游戏机（Nintendo Switch）游戏厦门雷霆互动网络有限公司北京交典创艺数字科技有限公司国新出审〔2025〕300号ISBN978-7-498-14613-72025年02月20日
42黎明号角移动华东师范大学电子音像出版社有限公司上海内向猫网络科技有限公司国新出审〔2025〕301号ISBN978-7-498-14614-42025年02月20日
43灵兽大冒险移动、客户端浙江出版集团数字传媒有限公司杭州网易雷火科技有限公司国新出审〔2025〕302号ISBN978-7-498-14615-12025年02月20日
44龙游围棋移动-休闲益智辽宁电子出版社有限责任公司南通蓝精灵网络科技有限公司国新出审〔2025〕303号ISBN978-7-498-14616-82025年02月20日
45乱斗篮球移动-休闲益智杭州群游科技有限公司杭州万匠软件科技有限公司国新出审〔2025〕304号ISBN978-7-498-14617-52025年02月20日
46乱世奇兵移动重庆天健电子音像出版有限公司重庆极娱游科技有限公司国新出审〔2025〕305号ISBN978-7-498-14618-22025年02月20日
47乱世仙统移动厦门雷霆互动网络有限公司深圳雷霆信息技术有限公司国新出审〔2025〕306号ISBN978-7-498-14619-92025年02月20日
48螺丝转不停移动-休闲益智成都电子科大出版社有限责任公司武汉芯丰信息科技有限公司国新出审〔2025〕307号ISBN978-7-498-14620-52025年02月20日
49冒险守护移动上海乐蜀网络科技股份有限公司上海酷樽信息科技有限公司国新出审〔2025〕308号ISBN978-7-498-14621-22025年02月20日
50萌宠贪吃大比拼移动-休闲益智杭州紫府网络科技有限公司大为尚视（北京）网络科技有限公司国新出审〔2025〕309号ISBN978-7-498-14622-92025年02月20日
51萌界纷争移动-休闲益智湖北省扬子江影音有限责任公司武汉玩九网络科技有限公司国新出审〔2025〕310号ISBN978-7-498-14623-62025年02月20日
52梦幻枪战移动-休闲益智湖北省扬子江影音有限责任公司北京掌上易游科技有限公司国新出审〔2025〕311号ISBN978-7-498-14624-32025年02月20日
53梦幻台球移动-休闲益智上海双盟网络科技有限公司上海沛炫网络科技有限公司国新出审〔2025〕312号ISBN978-7-498-14625-02025年02月20日
54咪嘟五子连珠移动-休闲益智方圆电子音像出版社有限责任公司沈阳纵艺科技有限公司国新出审〔2025〕313号ISBN978-7-498-14626-72025年02月20日
55魔龙大作战移动-休闲益智上海锦游网络技术有限公司上海就去玩网络科技有限公司国新出审〔2025〕314号ISBN978-7-498-14627-42025年02月20日
56逆转冒险移动-休闲益智北京联合出版有限责任公司成都吉安磊信息技术有限公司国新出审〔2025〕315号ISBN978-7-498-14628-12025年02月20日
57凝渊移动上海电子出版有限公司拾梦文化发展（上海）有限公司国新出审〔2025〕316号ISBN978-7-498-14629-82025年02月20日
58奇异秘境移动-休闲益智成都电子科大出版社有限责任公司成都木木互娱科技有限公司国新出审〔2025〕317号ISBN978-7-498-14630-42025年02月20日
59千面传说移动-休闲益智上海晨路信息科技股份有限公司上海旷映信息科技有限公司国新出审〔2025〕318号ISBN978-7-498-14631-12025年02月20日
60霸业苍穹移动河北冠林数字出版有限公司北京九州万相科技有限公司国新出审〔2025〕319号ISBN978-7-498-14632-82025年02月20日
61青之驱魔师:异时线移动成都盈众九州网络科技有限公司上海喵斯拉网络科技有限公司国新出审〔2025〕320号ISBN978-7-498-14633-52025年02月20日
62轻松走位移动-休闲益智杭州紫府网络科技有限公司杭州紫府网络科技有限公司国新出审〔2025〕321号ISBN978-7-498-14634-22025年02月20日
63球出没移动-休闲益智宁波东海岸电子音像出版社有限公司深圳市禅游科技股份有限公司国新出审〔2025〕322号ISBN978-7-498-14635-92025年02月20日
64趣味卡车训练营移动-休闲益智浙江出版集团数字传媒有限公司北京光耀大地科技有限公司国新出审〔2025〕323号ISBN978-7-498-14636-62025年02月20日
65人类纪元:崛起移动浙江出版集团数字传媒有限公司深圳市拇指游玩科技有限公司国新出审〔2025〕324号ISBN978-7-498-14637-32025年02月20日
66荣耀冒险王移动-休闲益智上海乐蜀网络科技股份有限公司上海烽玩网络科技有限公司国新出审〔2025〕325号ISBN978-7-498-14638-02025年02月20日
67荣耀之巅移动黑龙江龙华数字出版股份有限公司深圳市小熊互娱网络科技有限公司国新出审〔2025〕326号ISBN978-7-498-14639-72025年02月20日
68三国特攻队移动上海恺英网络科技有限公司上海恺英软件技术有限公司国新出审〔2025〕327号ISBN978-7-498-14640-32025年02月20日
69三国志幻想大陆2:枭之歌移动、客户端江苏凤凰数字传媒有限公司苏州营火信息技术有限公司国新出审〔2025〕328号ISBN978-7-498-14641-02025年02月20日
70山海鲲鲲移动广东海燕电子音像出版社有限公司广州星嘉信息科技有限公司国新出审〔2025〕329号ISBN978-7-498-14642-72025年02月20日
71山海有神焉移动广东太平洋电子出版社有限公司广州喵趣信息科技有限公司国新出审〔2025〕330号ISBN978-7-498-14643-42025年02月20日
72闪耀的奇迹移动-休闲益智上海商国网络科技发展有限公司上海商国网络科技发展有限公司国新出审〔2025〕331号ISBN978-7-498-14644-12025年02月20日
73神奇海洋馆移动-休闲益智杭州群游科技有限公司杭州游猫网络科技有限公司国新出审〔2025〕332号ISBN978-7-498-14645-82025年02月20日
74神装小骑士移动海南省电子音像出版社有限公司海南玖玖发网络科技有限公司国新出审〔2025〕333号ISBN978-7-498-14646-52025年02月20日
75失落城堡2客户端海南省电子音像出版社有限公司海南星之眼科技有限公司国新出审〔2025〕334号ISBN978-7-498-14647-22025年02月20日
76史小坑当岛主移动-休闲益智宁波东海岸电子音像出版社有限公司珠海顶峰互动科技有限公司国新出审〔2025〕335号ISBN978-7-498-14648-92025年02月20日
77水杯大冒险移动-休闲益智杭州乐港科技有限公司杭州妙珠网络科技有限公司国新出审〔2025〕336号ISBN978-7-498-14649-62025年02月20日
78坦克大战之终极之战客户端上海同济大学电子音像出版社有限公司上海冒险岛信息技术有限公司国新出审〔2025〕337号ISBN978-7-498-14650-22025年02月20日
79探险家联盟移动广东海燕电子音像出版社有限公司广州煋禾网络有限公司国新出审〔2025〕338号ISBN978-7-498-14651-92025年02月20日
80特种车辆驾驶模拟移动-休闲益智杭州紫府网络科技有限公司北京赛诺斯科技发展有限责任公司国新出审〔2025〕339号ISBN978-7-498-14652-62025年02月20日
81天道旅人移动四三九九网络股份有限公司四三九九网络股份有限公司国新出审〔2025〕340号ISBN978-7-498-14653-32025年02月20日
82天空之塔移动杭州渡口网络科技有限公司海南刹那网络科技有限公司国新出审〔2025〕341号ISBN978-7-498-14654-02025年02月20日
83王牌摩托移动-休闲益智宁波东海岸电子音像出版社有限公司深圳市来玩科技有限公司国新出审〔2025〕342号ISBN978-7-498-14655-72025年02月20日
84望山异兽移动广州谷得网络科技有限公司海南七鸥网络科技有限公司国新出审〔2025〕343号ISBN978-7-498-14656-42025年02月20日
85吾剑之路移动海南省电子音像出版社有限公司海南临游科技有限公司国新出审〔2025〕344号ISBN978-7-498-14657-12025年02月20日
86西瓜派对移动、游戏机（Nintendo Switch）游戏四川数字出版传媒有限公司极米科技股份有限公司国新出审〔2025〕345号ISBN978-7-498-14658-82025年02月20日
87仙尘小径移动-休闲益智波克科技集团有限公司世熠网络科技（上海）有限公司国新出审〔2025〕346号ISBN978-7-498-14659-52025年02月20日
88仙王请留步移动上海电子出版有限公司上海玮骐科技有限公司国新出审〔2025〕347号ISBN978-7-498-14660-12025年02月20日
89小鸡料理王移动-休闲益智上海锦游网络技术有限公司上海珩策网络科技有限公司国新出审〔2025〕348号ISBN978-7-498-14661-82025年02月20日
90小小兵者移动-休闲益智杭州群游科技有限公司深圳游点好玩科技有限公司国新出审〔2025〕349号ISBN978-7-498-14662-52025年02月20日
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92小镇派对移动-休闲益智北京中科奥科技有限公司上海趣滋滋网络科技有限公司国新出审〔2025〕351号ISBN978-7-498-14664-92025年02月20日
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