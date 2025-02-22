2025年2月国产网络游戏版号下发 共110款游戏过审

擅长吸引流量的MCN，或许也容易遭到流量反噬。春节假期前夕，因为签约的网红艺人张大大被指霸凌工作人员一事，头部MCN机构无忧传媒被推上了风口浪尖。与此同时，关于MCN机构的网红孵化模式也引发了争议。打造人设、炮制话题、输出爆款，在获得流量之后进行带货变现，这是MCN机构的看家本事。只是，当MCN被置于聚光灯下，流量是蜜糖，也会成为砒霜。如今，整个MCN行�