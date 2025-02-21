AI日报：给力！DeepSeek下周将开源五个项目；阿里通义万相将开源视频生成模型WanX 2.1；ChatGPT周活跃用户突破4亿

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1、超给力!DeepSeek 宣布下周开源五个项目

DeepSeek近期在其官网X账号上宣布将在下周陆续开源五个代码库，旨在推动人工智能行业的发展。公司表示，经过严格测试的在线服务模块已准备好投入生产环境。通过开源，DeepSeek希望激发社区活力与创新，促进技术共享与合作。

【AiBase提要:】 🌟 DeepSeek将在下周陆续开源五个代码库，推动人工智能行业的发展。 🚀 在线服务模块经过测试，已准备投入生产环境。 🤝 开源旨在促进技术共享与社区合作，激发行业创新。

2、阿里通义万相宣布即将开源视频生成模型WanX2.1

阿里巴巴近日宣布其视频生成模型WanX2.1将全面开源，并展示了最新的视频效果。该模型在视频生成领域取得了重大突破，成为全球首个支持中英文文字特效的AI视频模型。用户只需输入文本指令，即可生成动态视频，且具备高效的编解码能力和物理规律模拟，重新定义了AI驱动的视觉创作标准。

【AiBase提要:】 🚀 WanX2.1模型实现了中英文文字特效，用户可通过文本生成动态视频。 🎨 该模型支持多样化的过渡和粒子特效，提升了视频创作的灵活性。 ⚙️ 在物理规律模拟方面，WanX2.1能够精准还原复杂场景，解决了传统模型的肢体扭曲问题。

3、ChatGPT周活跃用户突破4亿，付费企业用户数达200万

随着人工智能技术的迅速发展，OpenAI的ChatGPT在用户增长上表现出强劲势头。根据首席运营官Brad Lightcap的透露，ChatGPT的周活跃用户已经突破4亿，较去年增长33%。同时，企业用户数量也实现翻倍，达到了200万。尽管面临亏损挑战，OpenAI仍然对未来持乐观态度，预计2025年收入将达到110亿美元。

【AiBase提要:】 🌟 ChatGPT周活跃用户数量突破4亿，较去年增长33%。 📈 OpenAI企业用户数量翻倍，达200万。 💰 CFO预测2025年收入有望达到110亿美元，尽管面临亏损挑战。

4、Midjourney 网站新增多项组织功能，提升用户体验

Midjourney 最近推出了一系列组织功能更新，旨在提升用户在平台上的图像管理效率。通过引入更完善的文件夹系统和优化图像操作流程，用户可以更方便地分类和归档图像。这些改进不仅减少了操作步骤，还增强了用户的整体使用体验，特别是对需要处理大量 AI 生成图像的专业人士和爱好者而言。

【AiBase提要:】 📁 引入更完善的文件夹系统，用户可以享受更好的文件夹分组功能。 🔄 优化图像操作流程，用户可以无缝地将图像添加或拖动到文件夹中。 🌟 这些新功能旨在提升用户的图像管理效率，增强整体使用体验。

5、微软为OpenAI即将推出的 GPT-4.5和 GPT-5模型积极准备服务器容量

微软正在为 OpenAI 的 GPT-4.5和 GPT-5模型积极准备服务器容量。GPT-4.5将在几周内发布，预计比前一代更强大，而 GPT-5则计划在今年5月底推出，包含更多技术创新。这两个模型的推出标志着 OpenAI 在人工智能领域的持续进步，尤其是 GPT-5被视为更为重要的系统，将整合多项技术，最终目标是实现通用人工智能。

【AiBase提要:】 🚀 GPT-4.5将在几周内发布，并被称为 Orion，是 OpenAI 的下一个前沿模型。 🔍 GPT-5计划在今年5月底推出，包含更多重大的技术创新，并整合新 o3推理模型。 🌐 OpenAI 的目标是将大型语言模型结合，最终创造出一种更强大的通用人工智能（AGI）。

6、Clone公司推出首款“类人机器人”Protoclone 拥有肌肉和骨骼结构

近日，Clone Robotics推出了全球首款类人机器人Protoclone，具备肌肉和骨骼结构，展现出极其人性化的运动表现。该机器人由超过1000个合成肌肉和500个传感器构成，拥有200度运动自由度，能够实现多种独立运动。Protoclone的外观设计精致，尽管被称为“无脸”，但其解剖学结构极为准确。

【AiBase提要:】 🌟 Protoclone 是全球首款具备肌肉与骨骼结构的类人机器人，运动表现极其人性化。 🤖 机器人由超过1000个合成肌肉和500个传感器组成，具有200度的运动自由度。 🚀 Clone Robotics 计划在2025年发布更多创新产品，意图打造无法与人类区分的合成人。 详情链接:https://www.clonerobotics.com/

7、腾讯元宝「混元+DeepSeek」双模聚合 推出「图像理解」技能

腾讯元宝APP最近进行了重要升级，新增“看图说话”功能，标志着其在图像理解领域的显著进展。通过“混元+DeepSeek”双模聚合技术，DeepSeek不仅能够提取信息，还能理解图片的细节和氛围，提供分析和解读。

【AiBase提要:】 🖼️ 新增的“看图说话”功能使腾讯元宝能够理解图片的细节和含义。 🔍 “混元+DeepSeek”双模聚合技术提升了图像理解的能力，增强了用户体验。 📚 用户可根据需求选择不同的“AI大脑”，适应多种应用场景。

8、小红书将接入DeepSeek，AI 搜索产品“点点” 内测深度思考功能

小红书正在积极推动其AI搜索产品“点点”的发展，计划接入DeepSeek-R1开源模型，推出新的“深度思考”功能。目前该功能正在内测中，旨在提升用户的生活搜索体验。随着生成式AI的兴起，小红书也在不断探索AI搜索领域，推出了多个相关应用，显示出其在技术创新方面的决心和能力。

【AiBase提要:】 🔍 小红书的AI搜索产品“点点”即将接入DeepSeek-R1开源模型，推出新功能。 📱 “点点”App已累计下载约20万次，显示出用户对其生活搜索助手的认可。 🤖 小红书还在内测其他AI搜索功能，展现出其在AI领域的积极探索。

9、扣子Coze宣布独家支持 DeepSeek Function Calling 工具调用能力

扣子（Coze）平台正式推出对DeepSeek Function Calling工具的独家支持，标志着AI应用搭建的新进展。此次更新的核心在于DeepSeek模型的深度整合，用户可以免费体验R1和V3模型，并实时查看模型的思维链内容。这为开发者提供了更直观的调试体验，能够优化模型表现。

【AiBase提要:】 🔍 扣子平台深度整合DeepSeek模型，用户可免费体验R1和V3模型。 🛠️ 支持在单智能体模式下调用插件、工作流和知识库，增强模型能力。 🌐 通过搜索插件，DeepSeek模型可获取实时信息，拓展智能体能力。 详情链接:https://www.coze.cn/open/docs/guides/deepseek_reason

10、Figure推出新型智能模型 Helix，让人形机器人接受语音命令做家务

Figure最近推出了Helix，一个新型的视觉-语言-行动模型，旨在提升人形机器人在家庭环境中的应用能力。Helix能够通过自然语言指令控制机器人执行多种家务任务，并展现出强大的物体识别能力，能够拾取未见过的家居物品。尽管家务机器人面临诸多挑战，Figure仍然希望将家庭环境作为技术发展的重点，以解决这些复杂问题。

【AiBase提要:】 🛠️ Helix是新型的视觉-语言-行动模型，通过自然语言指令控制机器人执行家务任务。 🤖 该模型展示了强大的物体识别能力，能够拾取未见过的家居物品。 🏡 Figure希望将家庭环境作为机器人技术发展的重点，以解决家务机器人面临的复杂挑战。 详情链接:https://www.figure.ai/news/helix

11、阿里巴巴计划未来三年在云和AI基础设施投资超过去十年总和

阿里巴巴集团在2025财年第三季度的财报中表现强劲，营收和净利润均实现显著增长。CEO吴泳铭透露，未来三年将在云计算和AI基础设施方面进行大规模投资，预计将超过过去十年的总和。公司还通过出售非核心资产和股份回购等方式优化资产负债表，聚焦电商与AI相关业务。

【AiBase提要:】 🌟 阿里巴巴第三季度营收2801.5亿元，净利润464.34亿元，分别同比增长8%和333%。 🚀 未来三年，阿里巴巴在云和AI基础设施上的投资将超越过去十年的总和。 💼 公司通过出售非核心资产和股份回购等方式优化资产负债表，集中资源于电商和AI相关业务。

12、DeepSeek App 上线一个月下载量突破1亿

DeepSeek App在上线一个月内取得了显著的成功，累计下载量突破1亿次，周活跃用户接近9700万。该应用自2025年1月11日正式发布以来，凭借其强大的技术实力和开源的推理模型DeepSeek-R1，吸引了大量用户。

【AiBase提要:】 📊 DeepSeek App自发布以来，累计下载量超过1.1亿次，周活跃用户最高接近9700万。 🚀 从1月20日至1月26日，DeepSeek的周下载量从28.5万次激增至6300万次，增长超过2700%。 🤖 开源的推理模型DeepSeek-R1在性能上与OpenAI的最新模型相抗衡，推动了应用的快速崛起。

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