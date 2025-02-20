iPhone 16e两款配色公布 搭载自研 Apple C1 基带芯片

站长之家（ChinaZ.com）2月20日 消息:今日凌晨，苹果公司悄然在其官方网站上推出了备受关注的新机型——iPhone16e。

iPhone16e在外观设计上采用了刘海屏方案，并配备了4800万像素的单摄镜头，核心处理器则搭载了苹果最新的A18芯片。

值得注意的是，iPhone16e的首发亮点在于其搭载了苹果首款自研基带芯片Apple C1。据苹果官方介绍，这款芯片拥有更快、更稳定的5G速度，并且功耗更低，是iPhone迄今能效最高的调制解调器。得益于这一创新技术，iPhone16e的视频播放时间可达26小时，比iPhone16增加了4小时，成为苹果历来所有6.1英寸手机中的续航表现最强者。

然而，目前苹果并未公布Apple C1基带芯片的详细参数，具体性能表现还需等待后续揭晓。但这一举措对于苹果来说具有里程碑式的意义，如果Apple C1表现出色，未来iPhone全系或将快速切换为自研基带，从而彻底摆脱对高通的依赖。

在售价方面，iPhone16e以128GB版本起步，售价为4499元起，展现了其高性价比的特点。不过，尽管新机在性能上表现出色，但苹果在介绍页上并未明显标注的两项隐藏阉割也引起了用户的关注。

具体来说，iPhone16e虽然搭载了A18芯片，但仅有4核心GPU，与iPhone16的5核心GPU和iPhone16Pro的6核心GPU相比，存在一定的性能差异。此外，iPhone16e还取消了MagSafe磁吸功能，这可能会导致部分用户的磁吸充电器、充电宝、硬盘等配件无法使用。同时，该机的无线充电也不支持Qi2标准，最高功率只能达到7.5W，而iPhone16则支持15W的MagSafe/Qi2无线充电。

尽管存在这些差异，但iPhone16e的发布仍然引起了市场的广泛关注。作为苹果的一款性价比神机，它将在未来一段时间内成为众多消费者的热门选择。

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