真我Neo7 SE将于2月25日发布 搭载天玑8400-Max处理器

站长之家(ChinaZ.com) 2月18日 消息:真我品牌正式宣布，其全新力作真我Neo7SE将于2月25日16时震撼发布。此款手机被业内视为2000元价格区间内性能表现最为突出的机型。

真我Neo7SE搭载了联发科天玑8400-Max处理器，该处理器采用了全大核CPU架构设计，内置8个主频高达3.25GHz的Arm Cortex-A725大核。与前代芯片相比，CPU多核性能实现了41%的显著提升。

在图形处理方面，天玑8400系列配备了Arm Mali-G720GPU，GPU峰值性能较前代提升了24%，同时功耗降低了42%。此外，该系列还支持先进的插帧技术和MediaTek星速引擎，能够为玩家提供更为流畅、细腻的游戏画面体验，并确保帧率的稳定与低功耗表现。

值得一提的是，天玑8400系列还集成了MediaTek旗舰级的AI处理器NPU880，全大核CPU与强劲的NPU协同工作，能够高速处理生成式AI任务。

真我Neo7SE在工业设计上也进行了大胆创新，采用了全新的机甲设计理念，灵感汲取自未来机甲战神形象。硬朗的线条与科技的结合，展现出硬核美学，彰显了力量与速度。其背板纹理模拟了机甲机械拼接设计，立体触感让人仿佛瞬间置身于机甲战斗现场。

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