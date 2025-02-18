网易就情人节宣发用未成年角色道歉：红线情人节文案由AI生成

站长之家（ChinaZ.com）2月18日 消息:近日，网易超级会员在2月13日情人节推送中，因使用《燕云十六声》游戏中的未成年女性角色红线作为宣传元素，引发了大量游戏玩家的强烈不满。玩家们纷纷表示，在众多成年角色可选的情况下，网易却选择未成年小女孩作为情人节宣发对象，这一做法显然欠妥，并要求网易向红线角色及其粉丝道歉。

面对玩家的强烈反响，网易超级会员于2月17日正式发布了道歉声明。声明中，网易超级会员承认了在推送内容中涉及《燕云十六声》NPC红线部分存在对游戏人设了解不足并错误使用游戏内NPC角色人设进行节点内容宣传的情况。网易超级会员解释称，该篇推送的内容文案是由AI生成，与游戏实际内容并无关联，并在发现问题后第一时间对该篇文章进行了下线处理。

此外，网易超级会员还透露，该篇推送内容涉及网易多款产品，其中涉及《燕云十六声》的部分并未经过《燕云十六声》项目组的审核。网易超级会员对此表示深感歉意，并承认由于自身对游戏世界观设定、NPC人设了解不足，导致发布的内容给广大玩家带来了不佳的游戏体验。

为了挽回玩家的信任，网易超级会员在道歉声明中承诺，后续将持续加强与《燕云十六声》团队的沟通配合，并加强自身内容审核力度，以确保类似情况不再发生。网易超级会员表示，将致力于为玩家提供更好的服务，以弥补此次事件带来的不良影响。

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