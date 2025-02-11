AI日报：DeepSeek梁文峰或成亚洲科技富豪；字节发布新视频模型Goku；马斯克想以近1000亿美元收购OpenAI

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1、DeepSeek梁文峰或成亚洲顶级科技富豪，估值高达1500亿美元

DeepSeek的创始人梁文峰凭借其在人工智能领域的成功，可能会成为亚洲顶级科技富豪之一。根据彭博社的调研，DeepSeek的估值预计在10亿美元到1500亿美元之间，梁文峰持有的84%股份，可能使他跻身亚洲最富有的科技大亨之列。尽管DeepSeek尚未接受外部融资，但其依靠量化对冲基金的盈利实现了财务独立。

【AiBase提要:】 💹 DeepSeek的估值预计在10亿到1500亿美元之间，梁文峰可能拥有1260亿美元资产。 🤖 DeepSeek未接受外部融资，依靠量化对冲基金“幻方量化”盈利，实现财务独立。 🏆 梁文峰有望成为亚洲顶级科技富豪，身价或超英伟达CEO黄仁勋。

2、字节联合港大发布新视频模型Goku:可直接生成虚拟数字人视频

近日，香港大学与字节跳动合作研发的Goku视频生成模型正式发布。该模型基于先进的生成算法，能够根据文本提示生成高质量的视频内容，极大丰富了数字艺术的表现形式。研究团队展示了一系列精彩的视频示例，展示了Goku在创意表现上的无限潜力。

【AiBase提要:】 🌟 Goku模型由香港大学与字节跳动合作开发，能根据文本提示生成高质量视频内容。 🎨 模型展示了多种场景，包括时尚女性漫步东京街头和巨型猛犸象在雪地行走等，效果生动真实。 💡 Goku模型的发布为视觉艺术创作提供了新工具，助力创作者探索更多可能性。 详情链接:https://saiyan-world.github.io/goku/

3、马斯克欲以974亿美元收购OpenAI 奥特曼硬怼:我们也可以收购推特

近期，特斯拉 CEO 埃隆·马斯克提出以974亿美元收购 OpenAI 的控制权，但遭到 CEO 山姆·奥特曼的幽默拒绝。马斯克希望通过收购使 OpenAI 回归其初创愿景，强调人工智能应为人类带来益处。然而，OpenAI 在奥特曼的领导下逐渐转型为营利性公司，认为商业化是推动技术发展的关键，这与马斯克的初衷存在明显差异。

【AiBase提要:】 🌟 马斯克提出以974亿美元收购 OpenAI，但遭到 CEO 奥特曼的拒绝。 🤝 马斯克希望通过收购使 OpenAI 回归初衷，强调技术应对人类有益。 📈 OpenAI 正在转型为营利性公司，奥特曼认为商业化是推动技术发展的关键。

4、报道称OpenAI 将完成首款自研芯片，台积电将负责代工

OpenAI正在加速其首款人工智能芯片的设计，目标是减少对英伟达的依赖。预计到2026年将实现大规模生产，台积电将负责流片测试。这一进展标志着OpenAI在芯片研发领域的重要突破，同时也为未来的自主芯片生产奠定基础。尽管流片测试面临技术挑战，OpenAI团队已做好充分准备，确保芯片测试的顺利进行。

【AiBase提要:】 🌟 OpenAI正积极推进自研人工智能芯片设计，目标是减少对英伟达芯片的依赖。 🏭 台积电将负责该芯片的流片测试，预计2026年实现大规模生产。 🔧 OpenAI准备应对技术挑战，确保芯片测试顺利进行，为未来的发展奠定基础。

5、ZyphraAI 开源 Zonos-TTS:支持实时语音克隆和多语言情感控制

ZyphraAI最近推出了其全新的多语言文本到语音模型Zonos-TTS，标志着语音合成技术的又一进步。该模型不仅开源且可商用，支持实时语音克隆，并经过大量英语语音数据的训练，展现出卓越的性能。用户可以选择本地部署或API服务，且提供了免费的音频生成服务，极大地降低了使用门槛。

【AiBase提要:】 🎤 Zonos-TTS模型基于Apache2.0许可证，完全开源且可商用。 💻 提供本地部署和API服务，普通用户每月可免费生成100分钟音频。 ⚡ 在RTX4090显卡上以约2倍实时速度运行，展现出极高的效率。 详情链接:https://huggingface.co/Zyphra/Zonos-v0.1-hybrid

6、阿里通义实验室开源音乐生成技术InspireMusic

通义实验室近日推出了InspireMusic，一个开源的音乐生成工具包，旨在为研究者、开发者及音乐爱好者提供全面的创作平台。该工具包不仅提供了丰富的音乐生成模型和训练工具，还降低了音乐创作的门槛，使得用户可以通过简单的文字描述或音频提示生成多样化的音乐作品。

【AiBase提要:】 🎵 InspireMusic是一个开源的音乐生成工具，适合研究者和音乐爱好者使用。 🎹 该工具包支持多种曲风和情感表达，用户可以通过文本描述生成音乐。 🎧 InspireMusic提供灵活的推理模式，满足不同用户对生成速度和音质的需求。 详情链接:https://github.com/FunAudioLLM/InspireMusic

7、知乎AI搜索产品知乎直答接入“满血版”DeepSeek-R1

近日，知乎宣布其AI搜索产品知乎直答进行了重大升级，接入了DeepSeek-R1模型，以提升推理能力和用户体验。DeepSeek-R1以其出色的逻辑推演和结构化输出能力，结合知乎庞大的优质语料库，将显著提升AI搜索的准确性和质量。

【AiBase提要:】 🚀 接入DeepSeek-R1模型，提升知乎直答的推理能力和搜索体验。 📚 结合社区优质语料，提供更准确和结构化的搜索结果。 💡 新增知识库功能，便于用户管理个人知识，提高信息处理效率。

8、百度文小言App更新:引入DeepSeek-R1模型，拍照解题能力大幅提升

百度文小言App最近更新至4.9.0版本，显著增强了拍照解题功能，用户能够清晰地看到解题过程中的思考步骤。此外，新版本还推出了个性化的伴学模式和创作工具，提升了学习体验。这次更新标志着人工智能在教育领域的深入应用，期待未来更多功能的优化，以便更好地服务学习用户。

【AiBase提要:】 📸 拍照解题功能得到了显著提升，用户可以更清晰地查看解题思路。 🎓 新增伴学模式，为用户提供个性化学习体验，提升学习乐趣。 📝 手抄报和作文功能的加入，激发学生的创意和写作能力。

9、OPPO AI接入DeepSeek-R1旗下Find N5将于2月20发布

OPPO今日宣布将于2月20日发布其最新款折叠屏手机Find N5。这款手机以全球最薄折叠屏为卖点，单边厚度仅约4mm，折叠状态厚度不到9.2mm。同时，Find N5搭载高通骁龙8至尊版芯片，配备3D打印钛合金铰链，支持IPX6、IPX8、IPX9满级防水。此外，Find N5接入了由深度求索发布的DeepSeek-R1开源推理大模型，提供更智能的人机交互体验。

【AiBase提要:】 📏 Find N5是全球最薄的折叠屏手机，单边厚度约4mm，折叠状态厚度不到9.2mm。 💪 搭载高通骁龙8至尊版芯片和3D打印钛合金铰链，支持IPX6、IPX8、IPX9满级防水。 🤖 接入DeepSeek-R1大模型，用户可享受智能化的交互体验，支持语音助手和联网搜索功能。

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