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谷歌AI大佬：AGI或在5年内到来 DeepSeek令人印象深刻

2025-02-11 13:45 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月11日 消息:在巴黎一场由谷歌主办的活动上，谷歌DeepMind的首席执行官戴米斯·哈萨比斯（Demis Hassabis）就中国AI初创公司DeepSeekAI模型发表了评价。

哈萨比斯对DeepSeek的模型给予了高度评价，称其为“令人印象深刻的作品”，并进一步表示:“这可能是我见过中国最好的作品之一。”他指出，DeepSeek在模型的快速开发和成本控制方面展现出了卓越的能力。

谷歌 (3)

然而，哈萨比斯也从技术角度提出了自己的看法。他认为，尽管DeepSeek在市场上获得了不少关注，但从科学进步的角度来看，该模型并没有带来突破性的新发现。他解释说:“DeepSeek在人工智能领域使用的技术都是已知的，背后并没有真正的新的科学进步。因此，围绕它的炒作或许有些夸张。”

与此同时，哈萨比斯还介绍了DeepMind本周发布的Gemini2.0Flash模型，并强调该模型在效率上有了显著提升。

此外，在谈到通用人工智能（AGI）的前景时，哈萨比斯表示乐观。他认为，AI行业正朝着AGI的方向发展，并预测这一目标可能在未来五年左右实现。这一观点为AI行业的未来发展提供了积极的展望。

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