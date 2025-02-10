真我GT7 Pro竞速版官宣2月13日发布 海王星探索版亮相

站长之家(ChinaZ.com) 2月10日 消息:智能手机品牌真我宣布，其备受关注的真我GT7 Pro竞速版将于 2 月 13 日上午 10 点正式亮相。此次发布会不仅标志着真我GT系列的新一轮升级，更以全新的设计理念和技术突破，为消费者带来一场视觉与性能的双重盛宴。

真我官方率先揭晓了真我GT7 Pro竞速版的第一款配色——海王星探索版。据真我副总裁徐起介绍，海王星探索版设计灵感源自太阳系中最具力量感的风暴——海王星的暗蓝色风暴。这一设计不仅延续了GT系列的太空探索美学，更独家采用了零度风暴AG工艺，精准捕捉并呈现了海王星上最为猛烈的风暴漩涡，以此向人类对浩瀚宇宙的不懈探索致敬。

作为GT系列的新成员，真我GT7 Pro竞速版在定价策略上展现出了前所未有的激进态度。据透露，该机将成为定价最为激进的骁龙 8 至尊版机型之一。尤为值得一提的是，真我GT7 Pro竞速版在享受国家补贴后，定价有望控制在 3000 元以内，这一价格区间无疑将使其在同档位机型中极具竞争力。

真我GT7 Pro竞速版在配置上也毫不逊色。该机已顺利获得入网许可，工业设计方面与真我GT7 Pro保持一致，均采用了1.5K全面屏、骁龙 8 至尊版平台、 6500 毫安时超大电池以及120W有线闪充等顶级配置。

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